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研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

中央社新德里23日綜合外電報導
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

一項新的研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市，下沉速度要比世界其他地方更快，使數以千萬計的人更容易受到海平面上升的影響。

法新社報導，根據新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）上週發表在「自然永續」（Nature Sustainability）期刊上的一項研究，快速的城市化使這些城市大量抽取地下水，以因應不斷成長人口的需求。

研究指出：「這使得經歷當地土地快速下沉的城市所面臨沿海災害的風險，比那些已因氣候導致海平面上升的城市所面臨的風險更大。」

越南人口最多的城市和主要商業中心胡志明市（Ho Chi Minh City），每年平均下沉16.2公釐，在這項對全球48座大型沿海城市衛星資料研究調查中名列前茅。

排名第二的是孟加拉南部港口城市吉大港（Chittagong），吉大港與印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）、印尼首都雅加達和緬甸商業中心仰光在高峰年間皆下沉20多公釐。

研究稱：「這些快速下沉的沿海城市許多正快速擴張成為巨型城市（megacity），這些地方…抽取地下水以及承受密集的建築結構，導致土地下沉。」

下沉的城市本身並非氣候變遷的結果，但研究人員說，他們的研究能更深入了解下沉現象如何「加劇氣候所導致平均海平面上升的影響」。

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的資料，到2050年，將有十多億人生活在沿海城市，面臨海平面上升的風險。

IPCC稱，就算溫室氣體排放量大幅減少，到本世紀末，全球海平面仍可能上升至多60公分。

氣候變遷 新加坡 東南亞

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