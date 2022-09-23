尹錫悅出言不遜爭議 澄清指韓而非美國會

韓國總統尹錫悅。美聯社

韓國總統尹錫悅日前因疑似對總統拜登 及美國國會語帶貶損，總統辦公室緊急澄清尹錫悅講話內容是在談論韓國國會、而非美國，但反而引來更多批評聲浪。

日前赴美出席聯合國 大會的尹錫悅在當地時間22日活動現場，被媒體捕捉到疑似以粗話提及拜登及美國國會的畫面，引發爭議。

根據播出畫面，拜登在該活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後就向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

最先公開這段影像的MBC新聞台在YouTube頻道上傳的影片點閱率已超過500萬次，比5年前前總統朴槿惠遭彈劾時的報導影片點閱率高出100萬次，話題熱度相當高。

影片在韓國社群網路上快速傳開，許多網友認為身為總統的尹錫悅在國際社交場合用語粗俗，甚至是對最主要盟友之一的美國出言不遜，有失國家領導人風範；韓國最大在野黨共同民主黨 也對此大力抨擊。

韓國總統辦公室22日深夜發表澄清，表示尹錫悅當時指的是韓國國會，後面也未提到拜登，而是發音相似的「搗亂」，整句話應是「國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了」。

總統辦公室說明，尹錫悅當時是為自己在活動中承諾提供一億美元援助的預算案表示憂心。

但這樣的說明反而更招致韓國國會不滿，共同民主黨院內代表朴洪根反問：「所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是臭崽子嗎？」

朴洪根也說，無論是貶損代表國民的國會議員，還是意圖在這次外交災難中以謊言自圓其說，尹錫悅都該向國民直接道歉。

他指出，許多民眾因總統辦公室這番說明，徹夜反覆重聽音檔，「我也聽了應該有100次」，網路上到處充斥譏諷政府「是在做聽力測驗嗎？」的質疑。

不只在野黨，執政黨國民力量黨內也對這番澄清意見分歧，有人認為在影像中沒有聽到「拜登」的發音，並批評媒體批露私下自言自語的內容；但也有人認為總統辦公室不該再做這種無謂的辯解。

國民力量院內代表朱豪英則對總統辦公室的澄清內容表示遺憾，「如果那個用詞是針對我們的國會、我們的在野黨，那也相當令人遺憾」，但以不清楚現場狀況拒絕進一步置評。

對於這次事件可能引發的外交災難，韓聯社報導，白宮國家安全會議（NSC）發表聲明，表示不會對麥克風意外錄下的「熱麥克風」（hot mic）發言置評，強調美韓關係穩固成長，拜登與尹錫悅也藉聯合國大會進行有益且具建設性的會面。