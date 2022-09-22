解決以巴衝突 以總理挺兩國方案 重申將阻伊朗發展核彈

以色列總理拉皮德。(路透)

以色列 總理拉皮德（Yair Lapid）今天呼籲以「兩國方案」（two-state solution）解決與巴勒斯坦 數十年來的衝突，同時重申以色列會「不計代價」來阻止伊朗 發展核彈。

路透社報導，這是多年來首次有以色列領導人在聯合國大會（UN General Assembly）上提及兩國方案。拉皮德此說，與美國總統拜登（Joe Biden）8月造訪以色列支持這項沉寂已久的提案相互呼應。

拉皮德表示：「以兩個國家、兩個民族為基礎，與巴勒斯坦人達成協議，對於以色列的安全、經濟、我們孩子的未來而言，是正確的事。」

拉皮德並提到，任何協議都將以和平的、不威脅以色列的巴勒斯坦國作為條件。

拉皮德發表上述說法不到6周後，以色列將於11月1日舉行大選，右翼前總理、長年反對兩國方案的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能重新掌權。

以色列在1967年中東戰爭占領東耶路撒冷（East Jerusalem）、約旦河西岸（West Bank）、加薩走廊（Gaza）等巴勒斯坦人尋求獨立建國的區域。美國支持的以巴和談在2014年破局。

拉皮德演說時也再度譴責伊朗，並表明以色列防止宿敵獲得核子武器的決心。

他說：「防止伊朗獲得核武的唯一方式，就是將可信的軍事威脅搬上檯面。我們有能力，而且我們不畏懼運用能力。」

各界普遍認為中東地區唯有以色列擁有核武。以色列將伊朗視為生存威脅，伊朗則否認試圖發展核武。