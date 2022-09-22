女子頭巾沒戴好遭警打死掀抗議潮 伊朗封鎖網路

伊朗民眾在德黑蘭街頭抗議，當局已封鎖社群媒體。(美聯社)

伊朗 22歲女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭警察逮捕，接著陷入昏迷3天後去世，引發伊朗境內連續6晚的抗議。在抗議者死亡人數攀升後，伊朗當局封鎖IG和WhatsApp 等社群媒體 。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕，當局宣布艾米尼死亡的消息，引發民憤，各地爆發抗議活動。

半官方法斯通訊社（Fars news agency）報導：「依照官員的決議，昨天（21日）晚間起在伊朗無法登入Instagram，而WhatsApp也遭到封鎖。」

在臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Telegram、YouTube和Tiktok等平台近年在伊朗遭禁後，IG和WhatsApp成為伊朗境內最被廣泛使用的應用軟體App。

IG負責人莫瑟里（Adam Mosseri）在推特發文表示：「伊朗民眾遭切斷網路app連線和服務。」

莫瑟里說：「伊朗人使用IG和摯愛親友保持密切聯繫，獲得及時且重要的資訊，以及和世界其他地區保持聯繫。」

「我們期盼他們上網權利可以盡快恢復。」

路透報導，隨著艾米尼之死引發各地抗議，緊張局勢升高，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）今天呼籲司法機關起訴「傳播假新聞和謠言」的人。

革命衛隊發表聲明稿說：「我們對艾米尼的家人和親屬表達同情之意。同時，我們請求司法當局找出在社群媒體和街頭傳播假新聞和謠言的人，以及那些危害社會心理安全的人，並堅決的處置他們。」