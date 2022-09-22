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胎兒表情透露對味道喜好 紅蘿蔔氣味下呈「笑臉」反應

中央社倫敦22日綜合外電報導
一份研究結果顯示，胎兒的表情透露對紅蘿蔔有好感，對葉菜則較反感。（圖取自twitter.com/durham_uni）
一份研究結果顯示，胎兒的表情透露對紅蘿蔔有好感，對葉菜則較反感。（圖取自twitter.com/durham_uni）

今天發表的一份最新研究結果顯示，胎兒的表情透露對紅蘿蔔有好感，對葉菜則較反感。英國研究人員指出，這是首次有直接證據證明，嬰兒出生前就會對不同氣味和口味有不同反應。

法新社報導，英格蘭東北部杜倫大學（Durham University）研究人員帶領的科學家團隊，利用4D超音波技術掃描100名孕婦，發現暴露在紅蘿蔔味道下的胎兒有「笑臉」反應，暴露在羽衣甘藍味道下的胎兒則偏向「哭臉」反應。

這份研究的首席學士後研究員烏斯頓（Beyza Ustun）表示，先前已有數份研究結果暗示，胎兒有味覺和嗅覺，但都是以胎兒出生後的結果為依據；「然而，我們的研究是首次在胎兒出生前見到這類反應」。

「因此我們認為，若胎兒出生前反覆暴露在不同味道下，可能有助塑造出生後的食物偏好。從傳遞健康飲食訊息及避免嬰兒斷奶後出現挑食情況等角度來看，這樣的結論有其重要性。」

人類是結合味覺和嗅覺來體驗味道，胎兒則據信可能透過吸入或吞入子宮內的羊水來體驗味道。

這份最新研究發表在「心理科學」（Psychological Science）期刊，參與的科學家包括來自杜倫大學的胎兒與新生兒研究實驗室（Fetal and Neonatal Research Lab）、來自位於英格蘭中部伯明罕（Birmingham）的阿斯頓大學（Aston University），以及來自位於法國布根地（Burgundy）的法國國家科學研究中心（National Centre for Scientific Research，CNRS）。

研究團隊相信，他們的發現，有助更加了解人類味覺和嗅覺感收體的發育，以及人類的感知與記憶。

研究作者之一、阿斯頓大學教授布里塞特（Jackie Blissett）表示，可以主張說，若讓胎兒反覆暴露在特定味道下，可能導致出生後偏好這些味道體驗。「換句話說，若胎兒暴露在羽衣甘藍這類較不『討喜』的味道下，可能讓人在出生前就習慣這些味道。」

布里塞特說，下一步就是檢視，胎兒若經過一段時間對這些味道的反應顯得較不「負面」，是否在出生後首次嘗到這些味道時，接受度會較高。

英國

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