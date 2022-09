胎兒表情透露對味道喜好 紅蘿蔔氣味下呈「笑臉」反應

今天發表的一份最新研究結果顯示,胎兒的表情透露對紅蘿蔔有好感,對葉菜則較反感。英國 研究人員指出,這是首次有直接證據證明,嬰兒出生前就會對不同氣味和口味有不同反應。

法新社報導,英格蘭東北部杜倫大學(Durham University)研究人員帶領的科學家團隊,利用4D超音波技術掃描100名孕婦,發現暴露在紅蘿蔔味道下的胎兒有「笑臉」反應,暴露在羽衣甘藍味道下的胎兒則偏向「哭臉」反應。

Keen on carrot, not so keen on kale…



Fetuses make “laugh” or “cry” faces in reaction to different flavours according to @FetalLab @DurhamPsych.



This is the 1st direct evidence that fetuses react differently to various tastes & smells in the womb 👉 https://t.co/13UKS7IjVM pic.twitter.com/xAqXGDqxQl