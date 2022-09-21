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防倒閉潮 英國宣布為企業支付一半能源費半年

中央社倫敦21日綜合外電報導
英國今天宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個月。首相特拉斯正設法不讓企業因物價飛漲而倒閉。圖為英國一男子使用公用洗衣機，牆上價格明顯是漲價後重新張貼的。(美聯社)
英國今天宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個月。首相特拉斯正設法不讓企業因物價飛漲而倒閉。圖為英國一男子使用公用洗衣機，牆上價格明顯是漲價後重新張貼的。(美聯社)

英國今天宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個月。首相特拉斯正設法不讓企業因物價飛漲而倒閉。

法新社報導，英國正與創數十年紀錄高通貨膨脹率奮戰，財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）可望提出減稅計畫因應，在今天提出迷你預算案之前傳出這項消息。

政府在聲明中指出，能源部門以外的企業以及慈善機構、醫院和學校，電力和天然氣批發價格將以公開巿場預期價格的一半為上限。

在此之前，特拉斯（Liz Truss）已經公布了從10月開始，實施凍結家庭能源價格的計畫兩年。

夸騰今天指出：「我們已經介入避免企業倒閉、保護就業並且限制通膨。」

他今天將就兩項能源價格凍結計畫的整體成本提出說明。

油氣供應大國俄羅斯侵略烏克蘭，據預測英國今年將因能源價格飆升而陷入衰退。夸騰提出的預算案將尋求推升經濟成長。

英國工業總會（Confederation of British Industry）對上述宣布表示歡迎。工業總會首席政策主任費爾（Matthew Fell）說：「這項方案將可緩解顧慮，以免原本撐得下去的企業也只能關門大吉。」

英國工業總會現在也敦促提出解決能源危機的長期辦法，一方面增加供給，同時提高能源使用效率以抑制需求。

英國 預算 特拉斯

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