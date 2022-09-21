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一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息、轉運無證客

美遊說印度勿依賴俄武器能源 進一步孤立莫斯科

中央社紐約20日綜合外電報導

國務院一名官員今天表示，美國正針對印度依賴俄羅斯武器和能源一事，與印度「深度」討論。這項事態發展可能使莫斯科在國際舞台上進一步受到孤立。

這名官員在紐約告訴記者，俄國「不再是可靠的武器供應者」，印度代表「逐漸瞭解（尋找其他市場）對他們而言可能有實際益處」。

這名官員說：「印度非常重度依賴俄國，這是他們約40年來對自己做的事，首先是他們的軍隊，接著是能源依賴。所以我們跟印度深度對話，說明我們希望幫助他們讓選項多樣化。」

美國有線電視新聞網（CNN）聯繫印度外交部，但未獲得回應。

國務院官員發表上述評論幾小時後，俄國總統普亭（Vladimir Putin）宣布升級莫斯科在烏克蘭的攻勢，下令立即「局部動員」俄國公民。目前還不清楚普亭的相關評論會如何影響印度對俄烏戰爭的立場。

俄國無端侵略烏克蘭後，印度試圖在莫斯科與西方之間開闢一條中間道路，很大程度上迴避譴責俄國。俄羅斯仍是印度最大武器供應國，雙方關係可回溯至冷戰時期。

面對西方施壓切斷與克里姆林宮的經濟關係，印度迄今大致抱持抗拒態度，反而還加強採購俄國石油、煤炭和肥料。聯合國（UN）表決將俄國的人權理事會（Human Rights Council）資格停權時，印度一再棄權，轉而呼籲「對話與外交」。

不過，印度總理莫迪（Narendra Modi）上週告訴普亭現在不是戰爭年代，似乎暗示他的口徑可能轉變。

儘管印度與俄國的關係可回溯至數十年前，莫迪2014年勝選後，新德里（New Delhi）政府與西方關係日益密切。如今印度與美國的年度貿易額超過1100億美元，遠高於印俄年度貿易額的80億美元左右。近幾年來，印度已成為美國軍事裝備一大客戶。

印度也與美國、日本、澳洲組成「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue）。

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