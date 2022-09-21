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人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河漸枯竭

中央社巴格達21日綜合外電報導
今年5月伊拉克巴格達受沙塵暴影響，天空呈現一片橙色。路透
今年5月伊拉克巴格達受沙塵暴影響，天空呈現一片橙色。路透

流經美索不達米亞平原的底格里斯河（Tigris R.）據說曾澆灌過聖經中的伊甸園，也幫助了人類文明誕生；如今，這條昔日的泱泱大河正在逐漸乾涸。

底格里斯河與幼發拉底河（Euphrates R.）數千年前讓美索不達米亞（Mesopotamia）平原成了孕育文明的搖籃，然而人類活動與氣候變遷，扼殺了底格里斯河流經伊拉克地區一度奔騰的水流。

法新社報導，雖然伊拉克可能富藏石油，但這個國家經過數十年戰亂後民不聊生，且深受乾旱與沙漠化所苦。

根據聯合國，伊拉克天災連連，是全球遭受氣候變遷影響最大的5個國家之一。

今年4月以來，攝氏35度以上的高溫和強烈的沙塵暴經常讓天空呈現一片橙色，全國籠罩在一片風沙之中。

煉獄般炎夏讓氣溫飆破攝氏50度，瀕臨人體耐受極限，頻繁的停電讓數以百萬計人口沒有冷氣可吹。

底格里斯河是伊拉克的命脈，連結歷史名城摩蘇爾（Mosul）、巴格達（Baghdad）和巴斯拉（Basra），卻遭多在上游土耳其境內的水壩攔阻，降雨量也日益減少。

底格里斯河穿越伊拉克的旅程始於庫德族自治區山地，接近土耳其與敘利亞邊境，當地人民飼養綿羊並種植馬鈴薯。

法伊什哈布爾鎮（Faysh Khabur）41歲農民多馬薩（Pibo Hassan Dolmassa）說：「我們的生活仰賴底格里斯河，我們所有的工作，我們的農業，全都靠它。」

他說，「以前，水流滔滔不絕」，但過去2、3年「水量一天比一天少」。

世界銀行（World Bank）去年警告，伊拉克大部分地區恐面臨類似的命運。

世銀指出：「到2050年前，氣溫升高攝氏1度、降水減少10%，就會導致可用淡水減少20%。在這樣的情況下，伊拉克境內近1/3的灌溉土地將無水可用。」

連年戰禍摧毀伊拉克大部分的水管理基礎設施，許多城市、工廠、農地甚至醫院直接將廢水排入底格里斯河。

由於來自大巴格達區的汙水和垃圾倒入逐漸乾涸的底格里斯河，汙染形成一種濃縮的毒湯，不但威脅海洋生物，也危及人類健康。

氣候變遷 石油 邊境

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