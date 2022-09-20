厄多安再談俄烏戰爭：需讓雙方有尊嚴地擺脫危機

土耳其總統厄多安。(歐新社)

俄烏戰爭開打以來，土耳其總統厄多安穿梭兩造，竭力扮演調人。他今天在聯合國 大會中表示：「我們需要一起找到合理可行的外交解決方案，讓雙方都有尊嚴地擺脫危機」。

第77屆聯合國大會今天開始進行一般性辯論，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）開幕式致詞長達20多分鐘，聚焦區域安全，也觸及能源及維吾爾議題。

厄多安說，全球正處於必須採取聯合行動，因應共同試煉的時期。他並指出區域危機影響全球，例如俄烏戰爭。

他說，持久和平必須以保護烏克蘭領土完整為基礎。「我們將持續強化努力，於烏克蘭領土完整和獨立的基礎上，結束近日再次激化的戰爭」。厄多安呼籲國際組織及所有國家，真誠支持土耳其的相關努力。

厄多安也出示博斯普魯斯海峽的圖卡，讚揚經土耳其及聯合國斡旋達成的伊斯坦堡糧食協議，並稱這是聯合國近年最偉大的成就之一，「防止人道災難至關重要」。

他說，土耳其強調對話及外交於緩解俄烏緊張局勢方面的關鍵作用，土耳其努力透過調解，解決衝突。土耳其外交政策願景也一向重視和平，「我們在消弭不同區域的分歧及緊張局勢方面，扮演建設性角色」。

能源問題方面，厄多安表示，土耳其一向將能源問題視為合作議題，而非競爭。

他也談到土耳其對民兵團體庫德工人黨（PKK）的疑慮，並稱不能指望土國對庫德工人黨及其分支無感，他們進行恐怖攻擊並危害敘利亞領土完整。「武裝恐怖分子或試圖使他們合法化者，必須放棄這樣的做法」。

土耳其過去一再抨擊瑞典 及其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德工人黨和人民保衛軍（YPG）等，並指控瑞典及芬蘭包庇非法的庫德族激進分子，揚言阻止這兩國加入北大西洋公約組織（NATO）。

厄多安重申土耳其支持解決以巴衝突，並表示巴勒斯坦 人及其財產的安全保障相當重要。土耳其也決心持續與以色列建立關係，實現區域和平。

他說，「必須建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國」，土耳其強烈支持透過「兩國方案」解決以巴衝突，以促進中東區域的永久和平。所謂「兩國方案」，是劃定約旦河西岸及加薩走廊為巴勒斯坦建國範圍，與以色列並存。

談到保護維吾爾穆斯林突厥人的基本權利及自由時，厄多安則說將謹慎處理，絕不會危害中國領土完整及主權。