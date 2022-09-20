我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殖利率創新高 股指平均跌1%

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說一口流利南方口音

烏東分離區投票入俄 馬克宏：假公投 不會承認

中央社╱巴黎20日專電
一名烏克蘭士兵站在寫著「頓內茨克州」的石碑前，旁邊是一個寫有危險地雷的標牌。(歐新社)
一名烏克蘭士兵站在寫著「頓內茨克州」的石碑前，旁邊是一個寫有危險地雷的標牌。(歐新社)

第77屆聯合國大會於紐約召開，俄烏戰爭為主要議題。法國總統馬克宏今天受訪時表示，俄方在其支持分裂地區推動的公投，是「可笑的假公投」，沒有法律意義，國際社會也不會承認。

聯合國大會（U.N. General Assembly）本週在紐約舉行，俄烏戰爭為主要焦點之一。於此同時戰事不歇，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國支持下的烏克蘭分離主義地區勢必要舉行公投，以決定是否加入俄國。

頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國，以及赫松州（Kherson）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）4個遭俄軍佔領、滲透的分裂地區都紛紛主張舉行公投。

烏克蘭則表示，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐，才會轉變策略。

然而這些地區現由俄國支持的官員掌控，此番言論被外界認為是俄羅斯精心算計的策略，也擔心俄國會以公投結果作為俄國出兵保護當地利益正當性的證據，辯稱入侵是保護該地區利益的必要作法。

預計幾天後將再度與俄國總統蒲亭（Vladimir Poutine）通話的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午在聯合國大會場外針對俄國舉辦公投的行徑發表看法。「我認為這是場可笑的模擬公投。唯一存在的事實，就是戰爭是由俄羅斯發動、烏克蘭奮力抵抗，以及我們盼望止戰」。

他表示，「這是額外的挑釁... 不會有任何司法影響」，並要求俄軍撤出烏克蘭領土、遵守國界，「在人民承受轟炸、流離失所的地區舉辦公投，是為犬儒之舉」。他強調，結果不會被國際社會所承認。

馬克宏稍晚也在聯合國大會中發言，花費極大篇幅譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。他指出，「俄羅斯刻意侵害聯合國憲章。由此開啟了其他侵略戰爭的先例，可能會於亞洲、非洲或拉丁美洲再度發生」。

他將俄國的進犯形容為「重回帝國與殖民時代」，呼籲全球起身合作，「這場戰爭傷害了所有人的主權」，並重申俄羅斯想要舉辦的公投是一場假公投。

馬克宏接著提及氣候變遷，「我們第一場戰爭便是要根除碳使用，中國以及其他新興國家應該作出清楚決定」，同時呼籲七大工業國集團（G7）在節用能源等方面成為表率。

最後馬克宏呼籲對聯合國安全理事會進行改革，使其更有代表性，包括增加新的常任理事國，並在大規模犯罪時限制否決權的使用等。

自Covid-19疫情爆發後，聯合國大會今年終於再次實體召開，全球150位國家元首出席，討論全球和地區安全、氣候暖化、糧食安全、南北差異與俄烏戰爭等棘手議題。

公投 俄國 聯合國

上一則

烏干達通報2019年以來首起伊波拉死亡病例

延伸閱讀

安倍27日國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去

安倍27日國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去
馬克宏伉儷一身黑漫步倫敦 保安簇擁遭酸「超低調」

馬克宏伉儷一身黑漫步倫敦 保安簇擁遭酸「超低調」
法新浪潮電影教父高達辭世 馬克宏：痛失國寶

法新浪潮電影教父高達辭世 馬克宏：痛失國寶
滾石雜誌：川普吹噓握有馬克宏愛情「違禁」情報

滾石雜誌：川普吹噓握有馬克宏愛情「違禁」情報

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬
史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高
台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了