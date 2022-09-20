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巴西亞馬遜告急 2022前9個月林火多於2021全年

中央社里約熱內盧19日綜合外電報導
根據官方今天公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數。圖為17日在巴西亞馬遜州胡邁塔市的森林冒出濃煙。美聯社
根據官方今天公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數。圖為17日在巴西亞馬遜州胡邁塔市的森林冒出濃煙。美聯社

根據官方今天公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數；這個最新消息再度替這座全球面積最廣大的雨林拉響警報。

法新社報導，巴西國家太空署（INPE）表示，衛星監測自今年1月1日至9月18日共發現7萬5592起火災，已比去年一整年的7萬5090起還多。

這個壞消息可能會讓巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面臨更大壓力，他正爭取於10月大選贏得連任，但在他任內，亞馬遜森林遭破壞面積驟增，因此他屢屢受到國際批評。

極右派的波索納洛一向力挺農業綜合企業，自他於2019年1月上任以來，巴西亞馬遜森林每年平均遭砍伐面積比先前10年增加了75%，去年被破壞的森林植被面積就相當於波多黎各。

專家認為，亞馬遜森林火災的主要肇因是非法農人、牧場工人和投機商人濫伐和放火燒林地。

即使林地不斷遭到破壞，波索納洛政府仍削減環境執法行動的預算，還推動開放亞馬遜保護區供業者採礦。

環保組織「綠色和平」（Greenpeace）巴西分部發言人福瑞塔斯（Andre Freitas）說，官方公布的最新數據「預告了悲劇」。

他透過聲明表示：「經過4年來在客觀上明顯不利於環境的聯邦政府政策，隨著這屆政府任期步向尾聲，我們看到了這一點（指環境悲劇），這屆政府是巴西環境歷來最黑暗的時期之一，肆意占據土地的人和其他違法的人，將這屆政府任期視為對森林進一步下手的大好機會。」

今年對亞馬遜森林來說是特別令人擔心的一年。巴西亞馬遜森林今年8月的砍伐面積比2021年同期翻了近一倍，達1661平方公里。

此外，由於天氣更乾燥，火災好發季節也於8月展開，火災件數激增。

根據巴西國家太空署資料，已有好幾天的起火次數超越2019年8月10日「烈火日」（Day of Fire）。當時農民合作推動一項計畫，在北部巴拉州（Para）大量焚燒被砍伐下來的雨林，濃煙蔽日，一路飄到2500公里外的聖保羅（Sao Paulo），全球紛紛譴責當地燒掉地球最重要資源之一的行為。

波索納洛駁斥批評，聲稱巴西「保護森林的工作做得比歐洲更好」，還說「亞馬遜屬於巴西人，現在如此，以後亦然」，藉此迴避國際發出的警告。

目前在大選民調中領先的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則承諾要更加保護亞馬遜森林。

左翼的魯拉曾於2003年至2010年擔任總統，在他任內，巴西境內亞馬遜森林遭砍伐的面積大減，從2004年的2萬8000平方公里降到2010年的7000平方公里。但環保人士仍批評他種種作為，例如決定在亞馬遜地區興建美山水力發電大壩（Belo Monte hydroelectric dam）。

巴西國家太空署的資料可溯及1998年，自那以來，在巴西亞馬遜森林記錄到最多火災次數的一年也是在他任內，即2004年的21萬8637起。

巴西 亞馬遜 波索納洛

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