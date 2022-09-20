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安倍國葬倒數一周 日本東京維安警戒升級

中央社東京20日綜合外電報導
日本前首相安倍晉三27日將舉行國葬，警察和警犬20日在JR東京站的新幹線月台巡邏。Getty Images
日本前首相安倍晉三27日將舉行國葬，警察和警犬20日在JR東京站的新幹線月台巡邏。Getty Images

日本前首相安倍晉三「國葬」倒數一週，日本警視廳從今天開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，國葬當天將成立最高等級的「最高警備本部」，務求維安滴水不漏。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府9月27日將在東京都內的日本武道館舉行安倍晉三國葬，今天上午已經可以看到警方出動偵爆犬在東京車站內，針對投幣式置物箱及月台有無被放置可疑物品進行巡邏。

JR公司表示，接下來作為反恐措施，將採取暫時停止使用車站內投幣式置物箱等因應作為。

警視廳表示，針對車站及機場等人群集中場所，及位於東京都內各國大使館等重要設施，將較平常增派更多警力負責警戒等任務，進一步強化維安。

丸之內警察署署長前田敦說，確實保護海內外重要人士安全自不待言，警方也會與車站相關人士等合作採取萬全維安態勢，確保像東京車站這種大型設施內所有人的安全。

警視廳將在未來一週逐步提升警戒等級，在國葬當天將成立以警視總監為首的「最高警備本部」，等級高於今年5月在東京舉行日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會時，所成立以副總監為首的「特別警備本部」。

由於海內外將有許多重要人士出席國葬，為對發生難以預料事態做好準備，日本警方以最高等級因應作為政策方針。

日本最近一次成立「最高警備本部」是在2021年7月舉行東京奧運開幕式時。

除了國葬會場的日本武道館外，警視廳也在東京都內的各國大使館等地增派警力，並決定將東京都內各警察署警力編組為臨時機動隊。

日本各地總計將增援東京近2000名警力，負責葬禮車隊及重要人士車隊行進路線等警戒任務。

為提升對恐攻及犯罪的嚇阻力，日本警方也將派出制服警力進駐羽田機場附近及東京都內主要車站，提高見警率。

東京都內包括首都高速道路（類似高速公路）在內的道路，國葬當天將進行大規模交通管制。至於國葬前一天及隔天，配合海外重要人士入境及出境，首都高速道路及部分市區道路也將進行短時間交管。

日本 警察 大使館

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