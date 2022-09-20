美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統

土耳其海洋銀行（Denizbank）宣布停止使用俄國Mir支付系統。Getty Images

美國憂心土耳其金融體系可能成為俄羅斯 逃避制裁的「後門」，加大施壓力道之際，土國最大私人銀行İşbank及海洋銀行宣布停止使用俄國 Mir支付系統。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）上週警告金融機構勿與Mir支付系統簽訂新協議或擴大現有協議規模。İşbank昨天對彭博（Bloomberg）表示，貸方正在評估美國財政部聲明，İşbank已暫停透過Mir系統交易。

英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士指出，土耳其海洋銀行（Denizbank）也停用Mir系統。其他使用Mir系統的銀行表示，已經看到İşbank決定暫停Mir業務的報導，但不會立即改變現行政策。

俄羅斯2月入侵烏克蘭 以來，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）拒絕加入西方陣營制裁莫斯科。厄多安8月還說，Mir在土耳其擴大運作方面已取得「重大進展」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和厄多安8月5日在俄國索契（Sochi）會談後，俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）報導，土耳其已經同意以盧布支付向俄進口的天然氣費用，兩國領導人也討論進一步發展雙邊銀行關係和以盧布及里拉結算的方式。

俄羅斯、土耳其越走越近，引發土耳其一些西方盟友的疑慮，憂心土耳其可能成為歐美對俄國制裁的「漏洞」。美國財政部已經警告土耳其企業，與指定的俄國實體及個人開展業務可能會面臨制裁。

自烏克蘭戰爭爆發以來，面對天然氣大盤商俄國及關係密切的烏克蘭，厄多安採取所謂的「平衡」策略，多次化身調人，將交戰雙方拉上談判桌，並促成恢復烏克蘭糧食出口的協議。

厄多安一方面軍援烏克蘭，一方面公開護航普亭，反對制裁，並敦促各國「不要小看俄國」。上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會舉行期間，他更被拍到與普亭手挽著手交談。

厄多安於上合峰會期間也再展擴大影響力野心，表示土耳其盼能成為上合組織成員。如果土耳其成功入會，將成為首個加入上合的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

上合組織2001年6月15日在中國上海成立，是橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。西方認為，這個組織是北約未來在東方的重大制衡力量。