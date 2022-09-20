我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說一口流利南方口音

5類Dollar Tree商品 可以讓生活更有質感

女王國葬結束 特拉斯赴聯合國大會首登國際舞台

中央社倫敦19日綜合外電報導
圖為英國首相特拉斯20日在紐約帝國大廈受訪。美聯社
圖為英國首相特拉斯20日在紐約帝國大廈受訪。美聯社

英國新任首相特拉斯（Liz Truss）在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮上肅穆帶領眾人讀經之後，今天轉往美國，準備首度出席聯合國大會。

法新社報導，特拉斯本週將在紐約拜會美國總統拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），兩位在英國脫歐與北愛爾蘭立場上與她大相逕庭的領袖。

特拉斯本月6日獲女王任命就任首相，這是女王生前最後一次以國家元首身分執行儀式性任務。2天後，女王駕崩，全國進入10天哀悼期，政壇也暫時停擺。

但隨著特拉斯投入務實外交，她的新政府也還得應對俄羅斯與烏克蘭戰爭對生活成本帶來的危機，這樣的喘息時間不會太長。

特拉斯將在22日返回倫敦，隔天則由財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）發表緊急預算聲明。

發言人表示，特拉斯將在聯合國尋求「激發進一步的國際行動，以結束對俄羅斯能源的仰賴，確保世界不會重蹈覆轍」。

發言人說，特拉斯也會鞏固前首相強生對烏克蘭的支持，因為「當像（俄羅斯總統）普亭這樣的政權被允許霸凌和勒索鄰國時，整個世界都會遭殃」。

特拉斯預料將在21日的聯合國主題演說上表示，英國將持續成為對抗專制敵人的「民主價值積極捍衛者」。

特拉斯 英國女王 俄羅斯

上一則

厄多安「感覺」普亭願停戰 宣布俄烏同意換俘200人

下一則

美國施壓奏效 土耳其最大銀行停用俄支付系統

延伸閱讀

英相首度坦承：與美國簽FTA要等很多年

英相首度坦承：與美國簽FTA要等很多年
商家可對違停車上鎖 芝議會委員會通過

商家可對違停車上鎖 芝議會委員會通過
美英特殊關係 恐又將因北愛生波

美英特殊關係 恐又將因北愛生波
新國王、新首相 美英關係新時代

新國王、新首相 美英關係新時代

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬
史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高
台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半