睽違兩年 聯合國大會在世界分裂下恢復舉行

聯合國大會第1天將由歐盟兩個最大經濟體的領袖、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，圖）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上台發言。美聯社

因COVID-19疫情中斷兩年的聯合國 大會實體會議，今天在全世界因烏克蘭 等多重危機而陷入分裂情況下恢復舉行。

法新社報導，過去兩年因疫情限制只能以視訊方式進行的聯合國大會，再次要求各國領袖親自到場發言，唯一得到破例採用錄影方式發言的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

不過英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）辭世，再次打亂峰會的節奏。按傳統，總統拜登（Joe Biden）是大會首日的第2位發言人，但將延至21日發表演說。

大會第1天將由歐盟 兩個最大經濟體的領袖、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上台發言，歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭，而對俄國實施嚴厲制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在紐約告訴媒體記者：「今年，烏克蘭將在議程上占重要位置。這是不可避免的。」

「我們知道還有許多其他問題。但烏克蘭戰爭引發的震波已遍及世界各地。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天前往聯合國大會時，矢言支持受戰爭衝擊最嚴重的國家。

她說：「俄羅斯侵略戰爭的殘暴及其對歐洲和平秩序的威脅，並未使我們看不到這一事實，即世界許多其他地區也明顯感受到這場戰爭的巨大影響。」