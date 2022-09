以安全為名地毯式保存資料 歐法院判德國法律違法

圖為德國國會下議院外的歐盟與德國國旗。(路透)

歐洲聯盟(EU)最高層級法院歐洲聯盟法院今天裁定,德國 適用範圍普遍的資料保存法違反歐盟 法律。這對寄望仰賴地毯式資料收集來打擊犯罪與保衛國安的國家,不啻為一記打擊。

路透報導,歐洲聯盟法院(Court of Justice of the European Union,CJEU)表示,資料保存法律僅適用在國家安全受到嚴重威脅的情況下,且此類情況須依據非常嚴格的條件來定義。

近幾年法國、比利時和英國 等歐洲國家都遭到伊斯蘭好戰分子的重大攻擊。政府辯稱,若能取得並保存資料,尤其是電信業者收集的資料,有助預防這類事件發生;但電信業者及民權人士則反對政府有上述權限。

最新案件源自德國電信公司(Deutsche Telekom)子公司Telekom Deutschland與德國網路服務供應商SpaceNet向德國法院提出挑戰,指德國的資料保存法律違反歐盟法規。

德國法院於是向歐洲聯盟法院徵詢意見,得到的回覆是,只有在非常嚴格的情況下,才能允許這樣的資料保存。

法官表示:「歐洲聯盟法院確認,歐盟法律不允許普遍且無差別保存交通與位置資料,惟對國家安全構成嚴重威脅的情況例外。」

但判決書也說:「然而,為對抗嚴重犯罪,歐盟成員國可在嚴格遵守比例原則下,允許對這類資料進行針對性或有效率的保存,以及對IP位址進行普遍且無差別的保存。」

根據支持SpaceNet的德國網路產業協會eco(eco-Association of the Internet Industry)說法,德國地毯式的資料保存法律,耗費業者數以百萬計歐元成本。

針對另一起案件,歐洲聯盟法院也裁定,金融市場監管機關不能利用歐盟的反內線交易與反操控市場法律,來強迫電信業者交出疑似犯下這些罪行的交易人士個人資料。