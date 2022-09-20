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俄烏戰爭爆發近7個月 麥當勞在烏克蘭重新開張

中央社基輔20日綜合外電報導
美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業。路透
美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業。路透

美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業。這顯示基輔在歷經近7個月戰爭後，生活逐步恢復正常。

麥當勞稍早發布聲明指出，在與烏克蘭官員、安全專家及供應商會談後決定，重新開業之初將只提供外送服務。法新社記者今天看到外送公司員工在一家麥當勞餐廳外排隊等待取餐。

據報導，麥當勞旗下3家餐廳今天在基輔重新開業。根據麥當勞聲明，「這3家餐廳將於10月全面恢復營業，屆時將提供麥大道（McDrive，類似得來速服務）及快速窗口服務。」

麥當勞也指出：「基輔還會有7家分店開業，之後在首都及該國西部其他城市，也會有其他餐廳重啟，這是分階段重新開業計畫的一部分。」

俄羅斯今年2月24日發動入侵後，麥當勞在烏克蘭停止營運，並關閉了在俄國的連鎖店，而這次麥當勞在基輔重新開業備受矚目，許多烏克蘭民眾將此視為支持象徵。

今年稍早，麥當勞宣布將完全退出俄羅斯市場，之後已將把當地餐廳賣給俄國商人戈佛（Alexander Govor）。

麥當勞當時表示，在俄羅斯繼續營運一事「不再站得住腳，而且不符合麥當勞的價值」。

美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄...
美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）今天在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業。圖為外送公司員工在一家麥當勞餐廳外排隊等待取餐。路透

麥當勞 烏克蘭 俄羅斯

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