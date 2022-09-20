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女王辭世 王室年輕成員穿搭受矚 凱特王妃品味成焦點

中央社倫敦20日綜合外電報導
威廉王子妻子凱特的穿著品味，料將引領風潮。(美聯社)
威廉王子妻子凱特的穿著品味，料將引領風潮。(美聯社)

英國女王生前，沉穩端莊的穿搭哲學讓人印象深刻。隨著她的辭世，王室新成員的打扮也受到外界矚目。時尚界認為，凱特王妃的穿著品味可能將引領風潮，就像當年黛安娜王妃一樣。

路透報導，已故伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）有一套明確的穿搭法則：高雅的大衣、俐落的帽子、方形低跟鞋和手提包，成為沉穩的象徵。

在白金漢宮服侍過女王4年，並曾出書撰寫穿搭智慧的希利（Alicia Healey）說，「女王明白該如何善用外在風格，來傳遞她的君主形象」。

「我想，某種程度來看，她（女王）的衣著就像是她的制服。」

女王過世後，英國新國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）的打扮，自然將受到外界關注。

不過，他們都已年過70，鎂光燈的焦點勢必會轉向國王的兒子威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）還有他們的太太身上。王室的時尚形象，可能因此由原本的正式打扮，轉為較親民但依舊拘謹的風格。

由於哈利王子和妻子梅根居住在加州，威廉王子的妻子凱特（Kate）勢將成為眾所矚目的時尚焦點，讓人回想起威廉已故母親黛安娜（Diana）仍為威爾斯王妃（Princess of Wales）時的情況。

現年40歲的凱特穿過的衣服，往往引發網購熱潮。她在2013年生完喬治王子（Prince George）之後，穿上英國設計師帕克漢（Jenny Packham）設計的波卡圓點連身裙對外亮相，那款裙子隨後銷售一空。

外界認為，凱特選擇這件衣服是向黛安娜致敬，因為黛安娜當時帶著剛出生的威廉王子回家時，也被拍到穿著圓點連身裙。

時尚評論家暨歷史學家孟克斯（Suzy Menkes）說：「我認為，民眾確實對王室年輕成員還有他們怎麼穿搭感興趣，因為他們感覺更貼近我們的生活，與我們去參加派對或上班時要如何打扮更有關聯。」

凱特 威廉 時尚

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