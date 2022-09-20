我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

想避免氣候變遷災難 全球2030年前每年須投資1兆美元

編譯葉亭均／綜合外電
一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1300億美元的氫能投資。（歐新社）
一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1300億美元的氫能投資。（歐新社）

一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1300億美元的氫能投資。

英國金融時報報導，這份報告計算出，到2030年前，全世界每年必須部署的再生能源量能，必須是2021年安裝量的四倍，並且大規模擴大氫能產量，以達到淨零碳排並遏止從燃燒化石燃料造成的全球暖化。

根據國際能源署（IEA）、國際可再生能源署（IRENA）和聯合國在今年11月舉行COP 27氣候高峰會前共同發表的研究報告，到2030年，全球需要額外高達8兆瓦的再生能源量能，高於去年的約3兆瓦；此外，全球也必須增加約150公噸的「再生」與「低碳」氫供應量，也就是從2023年起每年供應量增加一倍。低碳氫是利用碳捕捉技術來捕捉碳排放所製造。

這份報告是占全球經濟七成產值的45個政府委託編撰，這些國家在聯合國氣候峰會上簽署「突破性議題」承諾，盼在2030年前出現可負擔得且便於取得的乾淨技術。這些簽署國家包括美國、歐盟、澳洲、埃及與奈及利亞。

研究結果聚焦五大領域，包括電力、道路運輸、鋼鐵、氫與農業，合計占全球當前逾五成的碳排。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示，透過國際合作可讓各國過渡的速度更快、成本更低，「如果沒有這種合作，邁向淨零碳排的過渡將更具挑戰，可能會延後幾十年」。

報告說，各國需要加強合作，並提出25項建議，包括增加跨境超級電網以支撐風電和太陽能等低碳電力的跨國交易。此外，各國應商定共同日期，推動所有新車都應實現零碳排。在鋼產方面，報告建議各國致力於在2030年前將低碳鋼的產量提升至超過1億噸，遠高於目前的不到100萬噸。

另外，聯合國相關活動人士公布的新報告警告，如果大型農業與食品公司不因應與氣候變遷相關的政府新政策和消費者行為，到2030年，這些企業的市值將平均減損約7%，相當於投資人損失約1500億美元。

投資 聯合國 氣候變遷

上一則

韓媒：美台日韓「Chip 4」聯盟 下周召開首場預備會議

延伸閱讀

聯合國大會開議 紐約中城陷入「交通黑暗期」

聯合國大會開議 紐約中城陷入「交通黑暗期」
Concordia峰會演講 蔡英文籲接納台灣參與聯合國

Concordia峰會演講 蔡英文籲接納台灣參與聯合國
聯大正開議 蔡英文紐約視訊演說 籲接納台灣參與聯合國

聯大正開議 蔡英文紐約視訊演說 籲接納台灣參與聯合國
拖車櫃藏3少女 亞利桑納教主涉兒童性販運 最高面臨20年刑期

拖車櫃藏3少女 亞利桑納教主涉兒童性販運 最高面臨20年刑期

熱門新聞

伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

2022-09-12 22:07
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬