哈利友人曝：過去10天 哈利威廉為大局拚命忍耐

哈利（左）與哥哥威廉近來互相忍讓，在各大活動中一起出現。（路透資料照片）

英國伊麗莎白二世女王逝世到現在10天，其子孫們陸續在不同的哀悼活動上現身，連被傳已嚴重不和兩年多的威廉 王子、凱特王妃、哈利 王子及其妻梅根 ，都難得一起走出溫莎堡向守候在外的民眾致意，甚至也一同盛裝出席其他關於女王的活動，看似已放下對彼此的心結，展現家人間齊心團結的力量。然而哈利王子的友人卻透露，這一切不過是兄弟倆盡量互相忍耐，只為了讓奶奶走得風光、不要因為衝突而蒙上陰影，等到女王喪事結束，可能又會回歸冷戰或是隔空交火的日常。

哈利與威廉曾經一起面對母親黛安娜車禍去世的悲劇，一度感情親密，然而威廉打從哈利與梅根交往之初就不是太贊同這段關係，令護妻心切的哈利很不滿，兄弟之間逐漸產生心結，到後來梅根婚禮前，被傳因花童試裝問題和威廉的妻子凱特起衝突，鬧出「誰把誰氣哭」的羅生門，兄弟各自挺自己另一半，鬧得更不可開交。

查爾斯（右起）與兩個兒子哈利、威廉，曾一起面對前妻黛安娜的早逝意外。（路透資料照片）

等梅根與哈利主動卸下皇室重要成員身分赴美重建新生活，在歐普拉的電視專訪中批評皇室人員的不是，身為未來英國國王的威廉備感不是滋味，與弟弟、弟媳更勢同水火。

原本哈利與梅根這回返英是要在歐洲各地巡迴、為一些和他們有關的慈善活動站台，殊不知回到倫敦後突然碰上女王去世，也就留了下來，參與各項相關活動。