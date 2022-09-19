我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何時購物最划算？不同商品選對一年12個時機點

美航母雷根號將訪韓國 2018年以來首見

緬甸軍政府對佛寺內學校開火 至少6童死亡17童傷

中央社仰光19日綜合外電報導
數架緬甸軍方直升機16日在中部實皆省（Sagaing）對安置在一座佛寺內的一所學校開火，造成至少6名兒童死亡、17名兒童受傷。圖為學校遭到攻擊後，一名學生的書包和書本散落一地。路透
數架緬甸軍方直升機16日在中部實皆省（Sagaing）對安置在一座佛寺內的一所學校開火，造成至少6名兒童死亡、17名兒童受傷。圖為學校遭到攻擊後，一名學生的書包和書本散落一地。路透

根據緬甸媒體與當地居民今天說法，數架緬甸軍方直升機16日在中部實皆省（Sagaing）對安置在一座佛寺內的一所學校開火，造成至少6名兒童死亡、17名兒童受傷。

路透社報導，緬甸軍方表示，之所以開火，是因為叛軍利用佛寺內建築作為據點來攻擊軍政府部隊。

自從緬甸軍方去年初推翻民選政府後，暴力事件頻傳。緬甸全國各地接連出現反政府運動，部分由武裝團體發起，緬甸軍方則以致命武力反擊。

最新這起射殺學生事件發生在實皆省村莊列葉孔（Let Yet Kone），路透社無法獨立證實事件細節。

根據緬甸的密希瑪新聞社（Mizzima News）和新聞網站伊洛瓦底（The Irrawaddy）報導，軍方直升機對一座佛寺內的學校開火，有些學童當場被擊斃，其他人則是在軍隊進入村莊後遭到射殺。

有2名因安全考量不願曝光身分的居民接受電話訪問時說，緬甸軍方其後將遇害者遺體運到11公里遠的一座小鎮掩埋。

發布在社群媒體的影像顯示疑似破壞痕跡，包括一棟學校建築內有彈孔和血跡。

緬甸軍方則發布聲明指出，反叛組織「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army，KIA）及被軍政府稱作「恐怖分子」的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）皆藏身在這座佛寺內，並利用所處村莊作為據點在區域運輸武器。

聲明表示，軍方利用直升機派遣的安全部隊，當時正在執行一場「突襲檢查」，卻遭到藏在民宅與佛寺內的克欽獨立軍與人民防衛部隊攻擊。

聲明稱，軍方安全部隊於是展開反擊，部分村民在衝突中遇害，傷者被送往公立醫院治療。

軍政府在聲明中指控武裝團體利用村民作為肉盾，還說其後查獲一批武器，包括16枚土製炸彈。

這起暴力事件發生後，支持民主的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）指控軍政府鎖定學校攻擊，並要求釋放事發後被捕的20名師生。

根據非政府組織（NGO）「拯救兒童基金會」（Save the Children）統計，緬甸境內紀錄到對學校的暴力攻擊事件，從2020年的10件激增到2021年的190件。

拯救兒童基金會在本月發布的報告中指出，緬甸軍方和武裝團體在全國各地利用學校作為基地的情況皆在增加，影響教學並危及學童生命。

緬甸 社群媒體

上一則

大批民眾聚集倫敦街頭 默默參與女王葬禮

下一則

哈利友人曝：過去10天 哈利威廉為大局拚命忍耐

延伸閱讀

街頭揮舞仿真軟氣來福槍 洛縣男遭警射殺

街頭揮舞仿真軟氣來福槍 洛縣男遭警射殺
洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺

洛杉磯男子街頭揮舞軟氣槍 遭警察射殺
黃泰平老人中心拉票 獲緬華領袖背書

黃泰平老人中心拉票 獲緬華領袖背書
黃泰平走訪老人公寓拉票 談政見獲緬華領袖背書

黃泰平走訪老人公寓拉票 談政見獲緬華領袖背書

熱門新聞

伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

2022-09-12 22:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48
拜登總統獲准搭乘自己的座車前往女王葬禮。(美聯社)

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

2022-09-18 16:17

超人氣

更多 >
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資