影／南瑪都颱風襲日雨量創紀錄 多地交通中斷已2死87傷
颱風南瑪都今天為日本西部帶來狂風和創紀錄的雨量，已造成至少兩人死亡、多處地方交通中斷，包括豐田汽車在內的製造商被迫暫停工廠運作。
南瑪都是日本本季第14場颱風，也是多年來日本所遇到最大的風暴之一，昨晚在鹿兒島附近登陸，在肆虐九州後今天上午朝本州方向咆哮前進。
19日午前11時ごろに宮崎県西都市現王島と新富町伊倉付近で撮影した映像です。— NHKニュース (@nhk_news) 2022年9月19日
道路とその両側に広がる農地が広い範囲で水につかっています。
一帯は一ツ瀬川と三財川の合流点の上流で、合流点から西に1.6キロメートルほどの場所です。https://t.co/sFhwTAQpzx#nhk_video pic.twitter.com/iKVto3RgGC
日本放送協會（NHK）電視畫面顯示，九州宮崎縣一條河流氾濫，淹沒田野和道路，河邊一棟房屋半懸在湍急的河流上，一處加油站的鐵皮屋頂被掀翻，一面倒塌的廣告牌從建築物頂部傾倒在街道上。
日本氣象廳（JMA）官員在記者會上表示：「我們必需對大雨、狂風、巨浪和風暴潮保持高度警惕。」
南瑪都在日本已造成至少兩人喪命。NHK稱，一名男子被發現死在淹沒於田野的車內，另一名男子則死於山崩。目前尚有一人失蹤，至少87人受傷。
NHK稱，今天早上約有34萬戶家庭停電，其中大部分在九州。九州鐵路公司宣布當地列車停駛，日本航空公司（JAL）和全日空（ANA）則取消大約800個航班。
日本氣象廳表示，風暴今天稍早沿海岸線移動，而後再次登陸本州西部的島根縣，並以時速35公里向東前進，料將第2次進入日本海，沿著本州北部海岸移動到明天，而後穿過陸地朝東北進入太平洋。
氣象廳說，接下來24小時內，日本中部的工業心臟地區，降雨量預計將達400毫米。豐田汽車等製造商表示，由於風暴，他們將暫停部分工廠的生產，但尚無工業遭受重大損害的報導。
首都東京間歇出現大雨，但企業運作大致正常，大部分學校今天則因國定假日「敬老日」而未上課。
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