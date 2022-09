英國 王室推特 帳號19日發布了一支回顧女王伊麗莎白二世一生的影片。影片中記錄女王剛出生,在母親伊麗莎白懷裡的照片,也有坐在父親喬治六世膝上的照片,以及幼時與妹妹瑪格麗特公主的黑白合照。影片還記錄了女王成婚、登基和生子等重要時刻,包括女王年老時的影像。

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu