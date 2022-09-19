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禁令生效 波蘭與波羅的海3國限制俄公民入境

中央社／維爾紐斯19日即時報導
19日起，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭將禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。圖為波蘭總理（左起）、拉脫維亞總理、愛沙尼亞總理、丹麥總理、芬蘭總理、立陶宛總統和歐盟執委會主席8月30日一同舉行會議波羅的海能源安全峰會。（歐新社）
19日起，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭將禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。圖為波蘭總理（左起）、拉脫維亞總理、愛沙尼亞總理、丹麥總理、芬蘭總理、立陶宛總統和歐盟執委會主席8月30日一同舉行會議波羅的海能源安全峰會。（歐新社）

今天起，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭將禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理本月稍早發表聲明稱「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐洲聯盟，他們感到憂心。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示「在與拉脫維亞、立陶宛及波蘭合作下，我們決定對俄國公民引進共同旅遊限制措施，以保障公共秩序和安全」。

「俄羅斯將戰爭帶進歐洲，並利用各項工具破壞我們的社會。身為歐盟與俄國第一線相鄰國家，我們必須維護歐洲安全。」

「目前沒有辦法保證，取道愛沙尼亞進入歐盟的俄國公民並不會構成維安威脅。一項區域性協定因此達成，如今我們將持續努力爭取歐盟層級在俄國公民旅遊上的限制。」

卡拉斯說：「不是人人都可無條件享有到歐盟旅遊的權利。在烏克蘭人民遭受折磨、殺害、恐嚇之下，侵略國的公民不應享受自由世界的各項好處。我們將不再允許俄羅斯觀光客跨入我們邊界，但拜訪僑居愛沙尼亞的家人會是少數例外之一。」

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）本月稍早同樣表示，「過去數週到數個月，俄國公民持申根簽證穿越邊界的情況急劇增加，這變成一種公共安全問題，也是一種道德上和政治性質的問題。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，俄國與歐盟已取消飛機直飛，俄國人若要入境歐盟，所剩選項無幾。

芬蘭政府基於烏克蘭戰爭引發對俄羅斯觀光客的不滿情緒日增，已於9月1日開始，把核發給俄國人的簽證數量壓縮為原本的10%，但不會徹底禁止俄國公民入境。

俄國 歐盟 俄羅斯

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