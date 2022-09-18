梅根、哈利再被修理 皇室專家批2人蓄意製造內鬥

哈利和梅根被批評刻意製造皇室內鬥，好獲取更多的利益。（路透資料照片）

記者蘇詠智／即時報導

就算全英國 還在哀悼伊麗莎白二世女王的去世，有件事是絕對不會停止：皇室專家或媒體對哈利 王子與他妻子梅根 的攻擊。眾所週知，梅根不喜歡被媒體無孔不入的挖掘相關消息、侵犯她的隱私，因此和一大堆的英國八卦刊物皆鬧翻，招來力道更強大的抨擊，尤其曾和她打官司失利的相關集團旗下刊物像是「每日郵報」等，對她與哈利永遠只有奚落、羞辱與嘲諷。

近日「每日郵報」的皇室專家梅根麥坎發表的一篇批評，將哈利與梅根描繪成為了自身利益、不惜挑起皇室成員內鬥的罪魁禍首，她一劈頭就稱兩人得到的關注永遠不可能像未來的英國國王威廉、王后凱特那樣多，指控他們用過去兩年來證明這樣的情況他們是絕對不接受的。因此哈利和梅根退而求其次，故意造成所有人的對立，這樣才能夠讓他們藉著把自己塑造成受害者，達到分化外界的目的，當外界愈分裂成「支持皇室／不支持皇室」，他們才能得到更多的注意，得到更多的利益，是門更好的生意。