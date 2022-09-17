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日本天皇夫婦首次外訪4天 赴英出席女王國葬

香港中通社9月17日電
日本德仁天皇及雅子皇后17日上午乘坐政府專機從東京羽田機場出發，前往英國出席女王伊麗莎白二世的國葬。美聯社
日本德仁天皇及雅子皇后17日上午乘坐政府專機從東京羽田機場出發，前往英國出席女王伊麗莎白二世的國葬。美聯社

據共同社報道，日本德仁天皇及雅子皇后17日上午乘坐政府專機從東京羽田機場出發，將前往英國出席女王伊麗莎白二世的國葬。這是德仁天皇即位後首次外訪。天皇極少出席海外王室的葬禮，這是史上第二次。

德仁夫婦將於當地時間17日下午抵達倫敦郊外的斯坦斯特德機場。在倫敦期間，將下榻位於市中心的凱萊奇酒店。女王的國葬定於當地時間19日上午11點起在威斯敏斯特教堂舉行。德仁夫婦出席後將踏上歸途，計畫日本時間20日下午抵達羽田機場。

據報道，按照日本皇室慣例，天皇一般不出席葬禮。1993年時在位的上皇明仁夫婦出席比利時國王博杜安一世的國葬是唯一破例。

此行是德仁繼位後，首次的海外出訪行程，英女王生前曾邀請剛繼位的德仁夫婦2020年訪英，但因新冠疫情而未能成行。這次也是德仁與雅子時隔7年首度聯袂出訪，上一次則是德仁還是皇太子時，兩人共同出訪湯加。

日媒報道稱，日本皇室與英國女王之間持續了約70年的交流。1953年，明仁皇太子曾代表昭和天皇出席了女王的加冕禮。1971年昭和夫婦訪英，1975年英國女王訪日。

明仁在位期間首次訪英是在1998年，並於2012年出席了女王登基60周年紀念活動。

據指，德仁1983年起赴英國留學約兩年期間、2001年訪英時也受到女王款待。

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