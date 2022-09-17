聯合國大會為烏克蘭破例 澤倫斯基將預錄影片發言

從20日開始，全球約150名國家及政府元首將在紐約聯合國大會上台發表談話。烏克蘭總統澤倫斯基以預錄影片的方式，在下周的聯合國大會中發表談話。(美聯社)

聯合國 成員今天投票決議，儘管俄羅斯反對，仍將破例開放烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）以預錄影片的方式，在下周的聯合國大會中發表談話。

法新社報導，聯合國193個會員國當中，有101國投票同意讓澤倫斯基「以預先錄製的聲明參與」大會，而非通常要求的親自到場與會。

7個成員國投票反對這項提議，包括今年2月入侵烏克蘭的俄羅斯；有19票棄權。

從20日開始，全球約150名國家及政府元首將在紐約聯合國大會上台發表談話。

2020年及2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界領導人被允許透過影片發言，但今年已恢復實體會議，並且只有出席者能發言。

美國、法國、韓國、土耳其等超過50個國家共同提交一項提案，希望為澤倫斯基破例一次。

提案內文強調的情況是，有領袖「無法親自參與聯合國大會會議，因為他們無法控制當前外國入侵、侵略及軍事敵對行動」。

那些投下贊成票的國家決定，烏克蘭能夠「提交其國家元首的預先錄製的聲明」，並在大會一般性辯論期間撥放。

這項決議也指出，這次破例，並不是為未來的辯論開方便之門。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）向會員國表示：「我們對於俄羅斯的戰爭，使得我們總統無法親自與會深感遺憾」。基斯利茨亞強調這次是「非常特殊的情況」。

俄羅斯拒絕接受這一論點，俄國駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）抨擊這將「程序的決定政治化」，他說：「如果聯合國大會準備考慮在一般性辯論期間，採納預錄聲明的可能性，這權利必須賦予所有有需要的人。」

俄羅斯盟友白俄羅斯 提出一項修正案，認為應讓所有領導人不用前往紐約，也能以預錄訊息與會，但這項提案以67票反對、23票贊成、27票棄權被否決。

澤倫斯基的談話影片預計21日下午撥放，但因許多領導人將於19日赴倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的葬禮，可能還有變數。