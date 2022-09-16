南韓總統尹錫悅接見栗戰書 邀習近平訪韓

南韓總統尹錫悅(左)今天下午接見正在南韓訪問的中國全國人大常委會委員長栗戰書(右)。美聯社

南韓 總統尹錫悅今天下午接見正在南韓訪問的中國全國人大常委會委員長栗戰書，在會中再次邀請中國國家主席習近平 訪韓，並強調不希望薩德問題成為兩國關係的絆腳石。

栗戰書今天下午與南韓國會議長金振杓進行會談後，前往位於首爾龍山區的總統辦公室拜會尹錫悅，兩人會面約70分鐘。據總統辦公室新聞稿轉述，兩人會面時就韓中關係發展交換意見。

尹錫悅表示，韓中建交至今年8月已滿30週年，雙方關係已有飛躍性成長，期盼往後30年在相互尊重及互惠原則下，發展更高品質的雙邊關係，基於此，他邀請習近平訪韓，「習主席訪韓將成為韓中關係開啟新一個30年的契機」。

栗戰書表示會將韓方邀請如實轉達給習近平，也期待尹錫悅能在合適時機訪問中國。

韓中關係在2016年因薩德系統（THAAD，終端高空防禦系統）部署問題大幅降溫，習近平最後一次訪韓是在2014年7月，中國國家副主席王岐山今年5月代表出席尹錫悅就職典禮時，尹錫悅也邀請習近平訪韓。

尹錫悅表示，薩德問題近期在韓中外長會談中已討論過，雙方應藉由緊密溝通，避免薩德問題成為兩國關係的絆腳石；栗戰書認同雙邊應就敏感問題緊密溝通。

尹錫悅說，希望韓中兩國共同利益不斷擴大，持續增進兩國人民的友好與互信關係。栗戰書則說，韓中關係已對兩國人民帶來巨大利益，並在世界和平與發展上扮演舉足輕重角色。

他也藉此機會說明新政府對促成北韓 非核化路徑圖的構想，強調南韓為維護東北亞和平穩定，堅定推動相關計畫的意志；栗戰書表示會向習近平詳細報告南韓的相關計畫。