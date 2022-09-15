白俄總統會習近平稱支持一中 感謝中國相挺

白俄羅斯總統魯卡申柯。（美聯社）

白俄羅斯 總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天在烏茲別克一場峰會場邊，與中國國家主席習近平 會面，魯卡申柯感謝中國在「艱難時刻」相挺，同時表示支持「一個中國」。

魯卡申柯是俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）的盟友，也受到西方制裁。

法新社引述白俄國營媒體報導，魯卡申柯告訴習近平：「你向來不僅是我們堅實、可信賴的朋友，也在這些艱難時刻認真支持。」

白俄作為俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動的跳板，且在2020年國內選舉過後發動猛烈鎮壓，遭受西方制裁。

根據白俄羅斯通訊社（Belta），經常被稱為「歐洲最後一個獨裁者」的魯卡申柯還說：「我們向來在所有原則問題上支持中國，例如中國的經濟成長、統一、完整性和『一個中國』政策。」

這是習近平於新冠疫情爆發後首度出訪，他在烏茲別克城巿撒馬罕（Samarkand）會見普亭，兩人在此出席上海合作組織峰會。

上海合作組織的創始會員為中國、俄羅斯及中亞的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克，此後又陸續納入印度、巴基斯坦，以及即將加入的伊朗，被認為是中國、俄羅斯試圖結合理念相近國家，對抗美歐等西方盟國的組織。白俄羅斯是觀察員國。