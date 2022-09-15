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中國人權劣跡斑斑 英議員籲禁中官員參加女王國葬

中央社倫敦15日專電
圖為中國國家副主席王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王伊莉莎白二世。 （Getty Images）
圖為中國國家副主席王岐山12日前往英國駐中國大使館弔唁英國女王伊莉莎白二世。 （Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世國葬定19日舉行，邦交國元首普遍受邀參加，部分遭北京制裁的英國議員則主張，中國人權紀錄惡劣、在新疆施行種族滅絕，中國官員不宜出席女王國葬。

相關議員去年3月遭北京以散布關於新疆人權情勢的「虛假訊息」為由施加制裁。為反制中方制裁，英國國會去年9月起禁止中國駐英大使進入國會所屬建築群。

英國國會下議院去年4月經辯論表決通過動議，認定中國在新疆地區對維吾爾等少數民族施行種族滅絕。

不過，這項決議對政府並無強制力。英國的官方立場為「種族滅絕」需經適當司法程序認定。

6日剛就任、此前擔任外交大臣的新任首相特拉斯（Liz Truss）曾對同為保守黨的數名議員透露，她認為北京正施行種族滅絕，一旦成為首相，她將公開表態。儘管如此，她是否將付諸行動，以及表態之餘是否提出具體可行、可發揮實質效果的政策，仍有待觀察。

根據英國官方近日釋出的消息，除了敘利亞、委內瑞拉、阿富汗、俄羅斯、白俄羅斯及緬甸未受邀，以及北韓、尼加拉瓜及伊朗僅大使級官員受邀出席，各邦交國元首已受邀出席女王國葬。

是否受邀及受邀官員層級反映英國與特定國家的關係，例如俄羅斯即因為侵略烏克蘭未被邀請。先前曾傳出英國僅邀請中國駐英大使出席，後來英國外交部澄清，身為國家元首，中國國家主席習近平確實在邀請名單中。

不過，部分遭北京制裁的英國議員對此不滿。前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）質疑，為何英國可以對白俄羅斯、俄羅斯及緬甸說「不」，對中國卻做不到。

另一位同為保守黨的議員勞頓（Tim Loughton）則表示，難以想像中國共產黨的代表將在女王國葬儀式與其他未因犯下種族滅絕罪行遭譴責的國家平起平坐。

政治新聞網站Politico報導，勞頓14日向國會上、下議院議長發函，以確認中方官員在國葬期間不會獲准進入國會建築群。

根據規畫，女王19日上午將自目前停靈供民眾致意的國會所屬西敏廳（Westminster Hall）移靈至鄰近的西敏寺（Westminster Abbey），並在西敏寺舉行國葬儀式。

勞頓的信函獲史密斯及上議院議員無黨籍艾爾頓男爵（David Alton）、工黨籍甘迺迪女爵（Helena Kennedy）共同簽署。艾爾頓男爵及甘迺迪女爵皆遭北京制裁；甘迺迪女爵同時具「御用大律師」頭銜。史密斯、勞頓、艾爾頓男爵及甘迺迪女爵都是對北京立場強硬的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員。

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