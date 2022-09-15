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瞻仰英女王 西敏廳悼念人潮綿延4公里

記者賴錦宏、國際組／即時報導
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世的靈柩停放在有925年歷史的西敏廳，許多民眾14日起冒著日曬雨淋，排隊向女王致意，人潮綿延4公里長。女王國葬定19日在倫敦西敏寺舉行。

影片來源：YouTube BBC News

在西敏廳內，許多人在女王靈柩前停下腳步、低頭鞠躬或行屈膝禮，有些人在胸前畫十字或脫帽致意，氣氛莊嚴肅穆。有些人對著女王靈柩禱告或拿出面紙拭淚。有些人推著嬰兒車帶著幼兒前來悼念。現場還有年邁的老兵停下腳步，最後一次向他們的前三軍統帥行禮。

瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）

稍早，英國國王查理三世引領王室家族，將女王靈柩移送西敏廳停靈。女王將在西敏廳停靈5天，期間西敏廳將全天候開放。

女王靈柩由白金漢宮移送到西敏宮是11天國喪期的一環。這位英國史上在位最久君主的葬禮將於19日舉行。

民眾15日在倫敦西敏廳瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩。（路透）
民眾15日在倫敦西敏廳瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩。（路透）

香港南華早報15日引述消息來源說，中國將派出國家副主席王岐山，代表中方出席伊麗莎白二世的國葬典禮。不過，中國官方尚未證實這個消息。

報導稱，王岐山將在葬禮前一天抵達英國首都倫敦。新華社報導，王岐山12日曾前往英國駐北京使館，弔唁英國女王伊麗莎白二世逝世，還代表中國國家主席習近平以及中國政府和人民表示深切哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

拜登總統、法國總統馬克宏、日皇德仁都將參加女王國葬。

瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）
瞻仰英國女王伊麗莎白二世靈柩的民眾排起長龍。（美聯社）

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