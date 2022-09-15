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英王18日晤各國元首 傳特拉斯將與拜登雙邊會談

中央社倫敦15日專電
英國首相特拉斯。(美聯社)
英國首相特拉斯。(美聯社)

英王查爾斯三世明天將與安妮公主等弟妹一同在女王伊麗莎白二世停靈的國會西敏廳為母親守夜，18日將接見受邀出席19日國葬儀式的各國元首。

另一方面，儘管首相辦公室及外交部一再強調不會利用國喪相關行程進行國際政治工作，英國泰晤士報（The Times）今天援引數名官方消息人士說法報導，首相特拉斯（Liz Truss）規畫在國葬前後與拜登（Joe Biden）總統等少數特別重要的盟友低調舉行雙邊會晤。

各國回覆英方國葬出席邀請於今天截止。國葬當天預計將有超過100位國家元首齊聚倫敦向女王致敬；若計入眷屬、其他官員等，外國賓客總數可達約500人。

除了大英國協成員國能組成較大型代表團，絕大多數受邀國家僅能由元首或該國另行指定的官方代表偕一名賓客同行。

至於國王在國葬以前的行程規畫，國王的一名發言人今天在媒體簡報會表示，查爾斯三世（King Charles III）明天將在西敏廳（Westminster Hall）與安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）一同為女王守夜，儀式長約15分鐘。

在此之前，查爾斯三世與王后卡蜜拉（Camilla）將前往威爾斯，行程重點包括接受威爾斯議會弔唁。自威爾斯返回後，查爾斯三世將在白金漢宮接見各信仰宗派領袖，隨後前往西敏廳。

發言人並預告，國王17日將前往倫敦都會區警察局總部，感謝警方及其他緊急應變單位自女王8日辭世以來，勤務加重的辛勞。發言人表示，這是國王特別要求安排的行程。

隨後當天下午，國王和王后將與在各大英國協成員國代表「共主」英國君主執行權力的總督共進午餐，接著在白金漢宮接見各成員國總理。

18日，國王和王后將在白金漢宮接見各國元首及其他外國官方代表。

儘管英國國喪期間在19日後即結束，國王發言人指出，王室的喪期將較一般民眾多7天，也就是26日結束。

在國會方面，目前尚不清楚因國喪而暫停的議事何時正式重啟。不過，兼任副首相的新任衛生大臣柯菲（Thérèse Coffey）預計22日發表關於國民保健署（NHS）的聲明，新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）將於23日發布包含減稅措施的緊急財政計畫。這意味最遲在22日，議員將回到國會；原定23日開始的又一次休會，將延至當天議事結束後。

國會議事停擺導致生活成本高漲等民眾關注的切身議題懸而未決，已引發部分民眾不滿。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）近日接受媒體採訪時已表態，下一次休會很有可能將提早結束。

英王查爾斯三世(中)、威廉王儲(右上)護送伊莉莎白女王的靈柩。(美聯社)
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