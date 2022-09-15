「除了殭屍入侵」西班牙總理受訪細數任內面對重大危機
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）近日接受媒體訪問時強調，「除了殭屍入侵」（Salvo una invasión zombi），他率領的政府在過去幾年不得不面對一系列重大危機，其中包括了百年來最嚴重的疫情大流行。
俄羅斯官媒《RT》與西國媒體報導，桑傑士13日接受TVE專訪時解釋，自從2018年上任以來，「除了殭屍入侵」，他的政府不得不面對「絕對史無前例的局勢」，像是百年來最嚴重的新冠疫情、拉帕馬島（La Palma）火山噴發、2021年冬季的菲洛梅娜風暴（Storm Filomena）跟猴痘，還有烏克蘭衝突與隨之而來的經濟苦響。
當記者問到政府民調數字偏低時，桑傑士則說自己了解人民的沮喪與憤怒，正在努力「扭轉這些民調」。
Pedro Sánchez: "Salvo una invasión zombi, este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas"#PedroSánchezRTVE— La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 13, 2022
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