俄國商界離奇死亡再添一例 能源公司董事墜海溺斃

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯 遠東暨北極發展公司執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）最近在海參崴墜海溺斃，使得俄國 企業高層離奇死亡案件再添一例。

俄羅斯遠東暨北極發展公司（Far East and Arctic Development Corporation，ERDC）發表聲明指出：「在2022年9月12日，我們的同仁、俄羅斯遠東暨北極發展公司航空產業執行董事佩喬林據悉已不幸去世。」

根據官媒俄羅斯新聞社（RIA），海參崴（Vladivostok）當局指出，佩喬林的屍體在當地貝雷戈沃村（Beregovoe）被發現。當地媒體報導，他是在9月10日於海參崴伊格納蒂角（Cape Ignatyev）附近溺斃。

自今年1月底以來，俄國發生了一連串重要商界人士離奇死亡案件，佩喬林是目前已知的第9人，他們不是據信死於自殺，就是死於難以解釋的意外，其中6人與俄國兩家最大的能源企業有關。

在上述6人之中，有4人與俄羅斯天然氣工業公司（ Gazprom）或其子公司有關，其餘2人與俄國第二大產油商路克石油 公司（OAO Lukoil）有關。

在今年稍早時，路克石油公司曾罕見地公開表態，反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，呼籲同情受害者並結束這場衝突。

路克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）在9月初離奇過世。俄國官媒塔斯社（TASS）報導，馬加諾夫是在莫斯科一家醫院從窗戶墜樓喪生。