突破南韓封鎖 北韓官媒藉telegram聊天室大外宣

北韓官媒中央通信社（KCNA）與北韓中央電視台目前正透過通訊軟體telegram的貼文功能發布報導，突破南韓對北韓網站的封鎖，積極展開對外宣傳活動。圖為通訊軟體telegram。路透

南韓 媒體報導，北韓 官媒中央通信社（KCNA）與北韓中央電視台目前正透過通訊軟體telegram的貼文功能發布報導，突破南韓對北韓網站的封鎖，積極展開對外宣傳活動。

南韓媒體TV朝鮮今天獨家報導，稱已確認北韓中央通信社與中央電視台透過telegram聊天室的貼文功能對外發布報導。

南韓統一部官員看法較保守，表示目前尚未確認聊天室營運者的真實身份，但考量一般北韓民眾較難接觸到網路，推測可能是由北韓勞動黨宣傳部門經營。

南韓目前一律封鎖北韓中央通信社等北韓外宣媒體網站，因此一般在南韓境內無法連上這些北韓媒體網站，但若透過未受限制的外國通訊軟體telegram，則能立即確認北韓媒體發出的最新消息。

報導指出，北韓近期積極運用社群網站進行國家體制宣傳活動，除了這次發現的telegram聊天室外，先前也經營「朝鮮今日」、「紅星TV」、「我們民族之間」等YouTube頻道，但都因違反相關規定遭Google關閉帳號。

今年1月27日開設的YouTube頻道Sary Voline也被認為可能是北韓的外宣手段之一。Sary Voline是一個自稱居住在平壤的11歲女孩頌雅（譯音）開設的頻道，至今上傳的8則影片都是分享她在平壤的日常生活。

據稱為外交官女兒的頌雅能說一口流利英式英文，最愛的書籍是JK羅琳著作「哈利波特 」，截至今天共有近1.6萬人追蹤，先前一度達到近4萬訂閱，南韓媒體分析，北韓可能意圖以「兒童YouTuber」的方式來規避Google限制，影片中也從未提及北韓領導人金正恩。