昔日同窗：查理三世中學遭嚴重霸凌卻不曾抱怨或回擊

1965年，當年還是查爾斯王子(Prince Charles)的查理三世在蘇格蘭高登斯頓(Gordonstoun)寄宿學校表演莎士比亞的戲劇麥克白。(美聯社)

新任英國國王查理三世 (King Charles III)昔日同窗史登柏羅(Johnny Stonborough)在新聞周刊(Newsweek)投書寫道，當年還是查爾斯王子(Prince Charles)的查理三世，中學時期在管理嚴格的蘇格蘭高登斯頓(Gordonstoun)寄宿學校遭到學長及同學嚴重霸凌 ，除了冷嘲熱諷的言語霸凌，還有推打等肢體動作，但青少年時期的查理三世從不抱怨，從不反擊，也不曾落淚。

史登柏羅指出，年僅13歲、個頭瘦小的查理三世抵達高登斯頓寄宿學校的第一天，排場驚人。英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)與女王的母親丶伊麗莎白王太后(The Queen Mother)都陪同到校，從校長到學校董事會會長等教職人員都列隊歡迎。史登柏羅說，穿著灰色西裝的查理三世有著一雙大耳朵，神情看起來非常害怕。

1962年至1965年間，史登柏羅是查理三世在高登斯頓的同學。史登柏羅描述青少年時期的查理三世非常聰明、很用功，藝術天份高，繪畫與雕塑都有傑出作品，「我跟他上同一堂美術課，他表現比我好」。但史登柏羅也指出，在校時期的查理三世極為害羞、畏縮，有時候顯得孤獨、格格不入。

史登柏羅回憶，當天並不是他第一次與查理三世見面，女王先前曾邀請他與查理三世共進下午茶，女王夫婿菲利普親王(Prince Philip)及女王次子安德魯王子(Prince Andrew)也在座。文中寫道：「我騎著腳踏車，前往蘇格蘭附近的一棟房子赴約，天氣非常冷，我穿著短褲，因為那是我們的制服。」史登柏羅指出，不記得當天查理三世是否有說話，「他是個很安靜的小男孩，非常內向」。

走軍事化管理路線的高登斯頓校風嚴格，高登斯頓寫道，高登斯頓其實不適合查理三世，「我不覺得他適合這種鋼鐵紀律的環境，他個性比較柔和，比較體貼」。

史登柏羅寫道，高登斯頓學生之間彼此對待經常頗為殘酷，學長動輒欺負學弟，查理三世就常常被學長找麻煩。他舉例說，學校老師曾經叮囑說，查理三世在學校不會獲得「特殊對待」，因此其他孩子便以這點做為霸凌藉口，在宿舍、球場上讓查理三世吃苦頭。

文中寫道，查理三世曾被其他孩子攻擊、拉耳朵或出手毆打，這些霸凌言行全都衝著查理三世個人而來，某些學生會嚷著：「我們要好好修理查爾斯王子。」至於學生們為何喜歡霸凌查理三世，史登柏羅分析，可能是出於某種階級之間的羨慕心理。

史登柏羅寫道，以他個人認知，查理三世在校時期對於頻遭霸凌從不抱怨，也沒哭過，「很難知道他的感受究竟如何， 因為學校把男孩們教成必須保持堅毅，但他從來不曾做出回應，從來沒有反擊」。

史登柏羅指出，當年如果跟查理三世走得太近，也會遭到霸凌，更不用說與他交朋友，會被貼上「國王的朋友」標籤，受到各種騷擾，因此同學們都小心謹慎地保持距離。他指出：「如今我以一名父親及祖父的身份，回過頭去看待這一切，深感心碎。」

文中寫道：「我替他感到遺憾。我知道他遭到嚴重霸凌，我不知道應該怎麼辦才好。其實我滿喜歡他這個人，其他同學們也一樣。」