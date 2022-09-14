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女士您哪位？官媒報金正恩新聞 屢入鏡神祕女子引關注

編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩的核心圈子出現了一個新角色，這名女子（紅圈）經常被目擊穿著一身低調的套裝、戴著眼鏡和拿著黑色手提包，但身分目前仍是個謎團。（美聯社 / KRT）
北韓國家領導人金正恩的核心圈子出現了一個新角色，這名女子（紅圈）經常被目擊穿著一身低調的套裝、戴著眼鏡和拿著黑色手提包，但身分目前仍是個謎團。（美聯社 / KRT）

衛報13日報導，北韓國家領導人金正恩的核心圈子出現了一個新角色。這名女子經常被目擊穿著一身低調的套裝、戴著眼鏡和拿著黑色手提包，但身分目前仍是個謎團。

據報導，金正恩在北韓最高人民會議發表宣誓絕不放棄核武的演講時，攝影機也拍到她抱著一個文件夾，似乎快步走到金正恩的後方。而在同一天晚間的大型戶外音樂會期間，她也出現在金正恩身旁，可見到她幫忙照顧國家領導人收到的花束。眾人起身唱國歌時，也能見到她就站在金正恩與軍隊高層的後方。

據悉，受到嚴格管控的北韓官媒幾個月來一直發布該名女子在場的照片或影像，有時就在金正恩身旁、有時則在後方遠遠之處，但從來沒有提到她的身分。總部設在美國、密切與批判性報導北韓的《NK News》網站2月首度注意到她，從那時起就一直密切留意，「她通常被看到帶著一個手提包，裡面可能裝有北韓領導人需要隨時隨叫隨到的物品，像是他的電話、香菸或藥物」。

這名女子估計在30多歲或40多歲，並推測甚至可能是金正恩的親人之一。金正恩據信擁有至少2位同父異母的姊姊，分別是「金雪松」（Kim Sol-song）與「金春松」（Kim Chun-song）。

金雪松與金春松為金正日與第三任妻子金英淑的女兒，也都出生於1970年代。《NK News》指排行為長的金雪松可能「一直在幕後活躍於勞動黨的領導階層」，但外界對金春松就所知甚少。

金正恩 北韓 攝影

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