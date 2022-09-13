英女王靈車上出現殯葬社商標 民眾怒批

負責運送女王靈柩的殯葬承辦商在靈車上貼著的企業商標「威廉·普爾夫斯」，在引發爭議後移除。(美聯社)

當英國女王 的靈車離開巴爾莫勒爾堡駛往愛丁堡時，負責運送女王靈柩的殯葬承辦商在靈車上貼著的企業商標激怒了女王的哀悼者們；據《每日郵報》12日報導，不少英國網友看到女王靈車上的企業標籤感到憤怒，認為該公司在利用女王打免費廣告。

9月11日，英國女王伊麗莎白二世的靈車從巴爾莫勒爾堡出發，向南行駛6個小時前往愛丁堡荷里路德宮。當地民眾集聚在靈車經過的道路兩旁送別女王，但哀悼者們注意到，女王靈車的側窗上貼著一張貼紙，上面印著一家殯葬行業家族企業的名稱「威廉 ·普爾夫斯」（William Purves），不少網友認為該企業是趁機打免費廣告，這讓哀悼者們感到憤怒和難過，眾多網友在社交媒體上指責這行為不妥且下流。

對於爭議，William Purves發言人向《太陽報》發聲明認錯，在收到負面批評後，廣告貼紙在前往愛丁堡途中就已移除。發言人表示，貼紙上的標誌是他們公司靈車的共同特徵，接著稱，對女王的後事，他們已準備多時，多年來每個月都在排練，強調「能為女王服務是莫大的榮幸」。

「很高興看到女王靈車上的威廉·普爾夫斯商標在沿途的某個地方被移除。一開始看到它在那裡我感到很難過。」一名憤怒的哀悼者在推特 上寫道。

另一位網友猜測，這張貼紙是故意貼在車上的，他寫道 : 「悲傷的日子裡，殯葬承辦商能夠一路免費打廣告到愛丁堡。你們應該感到羞恥，威廉·普爾夫斯。」

女王靈車上的標籤引起關注後，成千上萬的網友湧入威廉·普爾夫斯官網，該網站一度被擠癱。

女王的靈柩於當地時間13日晚上空運至倫敦，葬禮將於19日舉行。