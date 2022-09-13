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男自稱代表英女王赴麥加朝聖 遭沙國當局逮捕

中央社利雅德13日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯當局昨天逮捕一名男子，該男子聲稱代表已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），前往穆斯林聖城麥加（Mecca）參加副朝覲（Umrah）。

法新社報導，該名葉門籍男子昨天在社群媒體發布一段影片，顯示他身在麥加的大清真寺（Grand Mosque）。根據規定，非穆斯林不得進入伊斯蘭聖城麥加與麥地那（Medina）。

影片來源：YouTube

影片中，男子手舉一面橫幅，上面寫著：「我為女王伊麗莎白二世的靈魂參加副朝覲，我們祈求真主接納她，讓她在天堂加入正義之人。」

這段影片在沙烏地社群媒體上廣為流傳，推特用戶呼籲當局逮捕該男子。

沙烏地官媒昨晚發聲明證實，大清真寺的安全部隊「逮捕了一名葉門籍男子，他出現在大清真寺內手舉橫幅的影片中，違反副朝覲的規定和指示。男子被捕後，當局對他採取法律行動，並將他轉送公訴機關。」

沙國法律規定，禁止前來麥加的朝聖者攜帶橫幅，或呼喊口號。

雖然代表已故穆斯林執行副朝覲是可以接受的作法，但並不適用於像英國女王這樣的非穆斯林。英女王是英格蘭教會最高領袖。

副朝覲與朝覲（Hajj）不同，副朝覲可在一年當中任何時候進行，朝覲則有規定的日期。麥加朝覲是伊斯蘭教的5功之一，所有穆斯林一生必須至少朝覲1次。

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，當局預計19日為女王舉行國葬。

英國女王 社群媒體 推特

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