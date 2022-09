訪哈薩克是否會習近平？教宗：沒有消息可提供

天主教教宗方濟各(中)訪問哈薩克,接受該國儀隊歡迎。(美聯社)

天主教教宗方濟各 (Pope Francis)今天表示,他隨時願意造訪中國。外界猜測教宗本周訪問哈薩克 期間可能與中國國家主席習近平 會面,他則說「沒有消息」可提供。

路透報導,方濟各與習近平明天都會在中亞國家哈薩克的首都努爾蘇丹(Nur-Sultan)。今天方濟各搭機飛往哈薩克途中與隨行記者談話,被問到是否會在努爾蘇丹見習近平,他回答:「我沒有關於那件事的任何消息。我向來準備好前往中國。」

方濟各7月接受路透訪問時曾說,希望梵中主教任命臨時性協議在10月續約。

習近平14日至16日訪問哈薩克與烏茲別克,這是中國因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情幾乎徹底關閉邊界以來,習近平首次正式出訪外國。

方濟各將在哈薩克待到15日,出席第7屆世界和傳統宗教領袖大會(Seventh Congress of Leaders of World and Traditional Religions)。支持俄國攻打烏克蘭的俄羅斯東正教牧首基里爾(Patriarch Kirill)將缺席。

外界原本預期基里爾將參加大會,方濟各曾數度表示願意與他對談。