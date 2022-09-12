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亞美尼亞與亞塞拜然邊界又爆衝突 傳有軍人喪命

中央社／葉里凡13日即時報導
亞美尼亞和亞塞拜然12日傳出大規模邊界衝突。圖為Yeshiva World News記者Moshe Schwartz發布的截圖影像，據稱是亞塞拜然向亞美尼亞發射砲彈。（取材自推特@YWNReporter）
亞美尼亞和亞塞拜然12日傳出大規模邊界衝突。圖為Yeshiva World News記者Moshe Schwartz發布的截圖影像，據稱是亞塞拜然向亞美尼亞發射砲彈。（取材自推特@YWNReporter）

亞美尼亞和亞塞拜然今天傳出大規模邊界衝突，造成亞塞拜然軍人喪命。兩國素來不睦，這次事件是雙方爆發的最新一波衝突。

綜合法新社和路透報導，彼此相鄰的亞美尼亞和亞塞拜然自2020年底為了爭奪有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區而交火，此後經常傳出槍戰。

亞美尼亞國防部表示：「今天凌晨零時5分，亞塞拜然動用火砲和大口徑武器，朝著葛利斯（Goris）、索特克（Sotk）、賈牧克（Jermuk）等城市的方向，對亞美尼亞的軍事陣地展開密集砲轟。」此外，亞塞拜然還出動了無人機。

亞塞拜然國防部則指控亞美尼亞在邊界的達什凱桑（Dashkesan）、克爾巴賈爾（Kelbajar）、拉欽（Lachin）等地區附近「從事大規模破壞性活動」，還說亞塞拜然的軍事陣地遭到「迫擊砲等武器攻擊」，「折損了（亞塞拜然）軍人」，但未提到人數。

亞美尼亞上周指責亞塞拜然在邊界槍戰中殺害一名亞美尼亞軍人。

亞塞拜然今年8月曾說己方折損了一名軍人；卡拉巴赫的軍隊也表示，有兩名軍人喪命，另有十多人受傷。

亞美尼亞和亞塞拜然之間的衝突最早於1980年代末期爆發，亞美尼亞占領納卡區附近的大片領土，當時兩國都是蘇聯加盟共和國。國際向來承認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民多是亞美尼亞人。

1991年蘇聯解體，納卡區的亞美尼亞族裔分離主義分子趁勢脫離亞塞拜然，隨後爆發的衝突奪去約3萬條人命。

亞美尼亞和亞塞拜然於2020年再為納卡區交戰，在俄羅斯調停下達成停火協議，數以千計為避戰而逃離的居民才重返家園。

根據停火協議，亞美尼亞讓出控制數十年的大片領土給亞塞拜然，俄羅斯還部署約2000名維和人員，確保這項脆弱的協議得以落實。

歐洲聯盟4、5月在布魯塞爾舉辦調解談判，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）同意就未來的和平條約「進一步討論」。

國防部 俄羅斯

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