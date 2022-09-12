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賽普勒斯核發中國人黃金護照醜聞 官員10月受審

中央社尼柯希亞12日綜合外電報導
賽普勒斯法院今天裁定，遭控向中國投資人出售護照的前官員將於10月受審。外媒先前踢爆，數百名中國富商與政要透過投資取得賽國國籍，爭議計畫曝光後已於2020年11月取消。圖為賽普勒斯護照影印本。美聯社
賽普勒斯法院今天裁定，遭控向中國投資人出售護照的前官員將於10月受審。外媒先前踢爆，數百名中國富商與政要透過投資取得賽國國籍，爭議計畫曝光後已於2020年11月取消。圖為賽普勒斯護照影印本。美聯社

賽普勒斯法院今天裁定，遭控向中國投資人出售護照的前官員將於10月受審。外媒先前踢爆，數百名中國富商與政要透過投資取得賽國國籍，爭議計畫曝光後已於2020年11月取消。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）成員國賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）的刑事法院表示，前國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）、前國會議員喬凡尼（Christakis Giovani）與旗下房地產公司高階經理安東尼奧（Antonis Antoniou），以及律師皮塔吉斯（Andreas Pittadjis）的案件，將自10月26日開始審理。

根據官方賽普勒斯新聞社（Cyprus News Agency）報導，4人遭到陰謀顛覆國家、賄賂和貪汙等罪名起訴。他們先前已各支付3萬至5萬歐元不等的保釋金有條件保釋。

賽普勒斯2013年推出「賽普勒斯投資計畫」，吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」（Golden Passport），取得賽國國籍，投資門檻為250萬歐元（約253萬美元）。

2020年8月，半島電視台（Al Jazeera）發布標題為「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）的調查報導，踢爆近500名中國富商以投資方式獲得賽普勒斯護照，包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企幹部。依中國法律，這些政協委員、人大代表和國企幹部應喪失中國籍和政治職務。

報導還指控，一些賽普勒斯高級官員準備幫助一名有犯罪前科的中國假投資人，利用投資取得賽國護照。時任議長西盧里斯和反對派共產主義政黨艾克爾黨（AKEL）的議員喬凡尼，被偷錄到試圖幫助這名逃亡的中國人取得護照。

報導曝光後，賽普勒斯政府委任前法官尼可拉托斯（Myron Nicolatos）進行公開調查。

調查發現，從2007年到2020年，賽普勒斯政府無數次違法給予6700多人國籍；期間核發的這6779本護照，有53%缺乏盡職調查（due diligence）或充分背景調查。

調查報告還顯示，賽普勒斯「黃金護照」計畫實施期間，帶來的收入達到80億多歐元（約81億美元）。

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