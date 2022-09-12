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真和好？假和解？哈利、梅根被逼改變態度

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與哈利兄弟之間的仇怨沒完全化解，卻已經可以並肩而行。（路透資料照片）
威廉（左）與哈利兄弟之間的仇怨沒完全化解，卻已經可以並肩而行。（路透資料照片）

冷戰兩年多的英國威廉王子與凱特王妃、哈利王子和其妻梅根終於再度一起現身公開活動，向溫莎堡外的獻花哀悼伊麗莎白二世女王的民眾致意，各方都視為一大驚喜，也希望這是他們化解心結的開始，然而向來對哈利與梅根為敵的英國「每日郵報」，仍將能否真正和好的問題丟在他倆身上，稱若梅根還是要繼續她在 Spotify上的podcast節目、哈利如果年底還是要出回憶錄，那恐怕「4人合體」不過是短暫的和好，並不是真正的大和解，換言之，「哈利與梅根必須先改變態度」，仍然是把責任歸咎於哈利和梅根，不敢質疑未來的英國國王威廉和王后凱特。

樂觀者看好兩位王子和他們的妻子再度合體是皇室家族成員化解仇怨的開始，悲觀的人認為這只是因為女王去世，兩位王子都在哀悼失去奶奶的傷痛，彼此釋放善意、一起療傷，等到哀悼期一過，恢復正常生活，恐怕又老死不相往來。其實去年菲利普親王去世，哈利和威廉失去爺爺，同樣感到難過，但菲利普親王的葬禮，兩人同台卻沒並肩而行，今年情況又不同，兩人關係沒有完全恢復，卻也沒有針鋒相對到不能並肩而行，據傳皇室內部正在研究讓兩位王子在女王葬禮上走在一起。

凱特（左起）、威廉、哈利、梅根再度合體，喚起外界對彼此大和解的希望。（路透資料照...
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根再度合體，喚起外界對彼此大和解的希望。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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