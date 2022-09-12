真和好？假和解？哈利、梅根被逼改變態度

威廉（左）與哈利兄弟之間的仇怨沒完全化解，卻已經可以並肩而行。（路透資料照片）

冷戰兩年多的英國威廉 王子與凱特王妃、哈利 王子和其妻梅根 終於再度一起現身公開活動，向溫莎堡外的獻花哀悼伊麗莎白二世女王的民眾致意，各方都視為一大驚喜，也希望這是他們化解心結的開始，然而向來對哈利與梅根為敵的英國「每日郵報」，仍將能否真正和好的問題丟在他倆身上，稱若梅根還是要繼續她在 Spotify上的podcast節目、哈利如果年底還是要出回憶錄，那恐怕「4人合體」不過是短暫的和好，並不是真正的大和解，換言之，「哈利與梅根必須先改變態度」，仍然是把責任歸咎於哈利和梅根，不敢質疑未來的英國國王威廉和王后凱特。