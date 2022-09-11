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俄軍逃跑「快得像奧運短跑選手」 烏軍收復大量領土

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭軍隊在近期短短6天內順利收復多達3000平方公里的領土，成為基輔當局自3月以來的最大勝利，烏克蘭國民警衛隊自由營營長庫茲克更形容俄軍逃跑的速度「像奧運短跑選手一樣」。(Getty Images)
烏克蘭軍隊在近期短短6天內順利收復多達3000平方公里的領土，成為基輔當局自3月以來的最大勝利，烏克蘭國民警衛隊自由營營長庫茲克更形容俄軍逃跑的速度「像奧運短跑選手一樣」。(Getty Images)

烏克蘭軍隊在近期短短6天內順利收復多達3000平方公里的領土，成為基輔當局自3月以來的最大勝利，烏克蘭國民警衛隊（National Guard）自由營（Svoboda Battalion）營長庫茲克（Petro Kuzyk）更形容俄軍逃跑的速度「像奧運短跑選手一樣」。

金融時報（Financial Times）報導，庫茲克表示「我們的反攻早就準備好了，我們通過持續準確的打擊來降低俄軍的力量。總參謀部也分散對方的注意力，讓他們認為大規模的反攻將從南方展開」。

據悉，哈爾科夫（Kharkiv）東南部周圍的俄軍在面臨烏軍反攻時便已開始恐慌，許多人離開過於匆忙，甚至餐桌上還擺著飯菜，戰壕附近還遺落一箱箱珍貴的彈藥和武器。庫茲克表示「我們希望反攻能成功，但從未想過會出現如此懦弱的行為，俄軍拋棄了坦克和裝備、有人甚至騎腳踏車逃跑，俄軍的完全退化使我們的反攻更容易，他們逃跑的速度跟奧運短跑選手一樣」。

此外，當地平民馬特維延科（Olena Matvienko）11日也透露，俄軍9日以「任何可能的方式」逃離，包括騎偷來的腳踏車、偽裝成當地人，最後僅留下震驚、剛經歷俄軍長達28周的占領的烏國人民，馬特維延科表示「他們直接把槍械丟到地上，我不敢相信我們在21世紀仍經歷這樣的事情」。

烏克蘭 奧運

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