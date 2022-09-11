聯合國大會在即 加拿大僑界聲援台灣入聯

第77屆聯合國大會將於9月13日在聯合國總部開議，北加州台灣會館理事長葉俊雄（第一排左5）10日聯合當地共12個僑團連署聲援台灣加入聯合國，金山灣區文教中心主任莊雅淑（第一排左4）出席。(中央社)

聯合國 大會即將召開，加拿大 東西岸僑界發起「支持台灣入聯」活動，將於加拿大最大全國性英文報紙「環球郵報」刊登全版頭版廣告，促請國際社會正視台灣人民對參與聯合國的深切期盼。

加拿大台灣人社團聯誼會發起的「支持台灣入聯」（UN for Taiwan）刊登廣告活動，串聯多倫多、溫哥華等許多台灣社團及社區代表的支持。

發起人之一、多倫多台灣同鄉會會長林煒智對中央社表示，環球郵報（Globe and Mail）是加拿大最大報紙，也是各政府機關訂閱瀏覽量最大的報紙，9月13日起在聯合國總部舉行第77屆大會，藉此對加拿大社會發聲，希望透過媒體廣告讓加國政界和所有族裔都能知道台灣對世界的貢獻和台灣人民需要加入聯合國的重要性。

林煒智感謝台灣僑胞熱情出資相挺，極短的時間內就籌集到一萬加元，讓頭版廣告刊登的計畫順利進行，

大溫哥華台灣僑界聯合會促請國際社會正視2300萬台灣人民堅定參與聯合國體系的期盼。理事康燕青對中央社表示，本屆聯大總辯論主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰的變革性解決方案」，面對世界疫情 、俄烏戰爭、能源糧食危機、氣候變遷及供應鏈威脅等問題，全球必須攜手合作，共同面對各項嚴峻挑戰。聯合國代表普世人權，以及「不遺漏任何人」的理念，「不應該、不當將台灣拒於門外」。

位於溫哥華的台加文化協會10日舉行年度晚宴，會中加拿大聯邦和省市政府多位官員到場致詞祝福，強調加台之間緊密友好的關係。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣在晚宴致詞中感謝並呼籲加拿大繼續支持台灣參與聯合國體系內的多個組織和會議，包括即將召開的聯合國大會和9月底在蒙特婁召開的國際民航組織大會等，台灣有意義的參與非常重要。

劉立欣對中央社表示，台灣持續幫助受戰爭傷害的烏克蘭人民，也捐贈醫療物資協助加拿大應對新冠疫情，去年幫助過卑詩省應付百年罕見的洪災。台灣政府和人民用良善的力量，希望告訴世人，台灣有非常大的能力貢獻世界。況且聯合國2758號決議只處理中國在聯合國的代表權，並未授權中國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中國的一部分。「雖然入聯並非一蹴可幾，但我們將努力不懈」。