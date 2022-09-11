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女王靈柩抵荷里路德宮 停留一晚明移靈聖吉爾斯大教堂

世紀破冰 威廉主動邀請哈利、梅根合體 和好轉捩點？

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根兩年多來首度再合體，氣氛還是有點尷尬。（路透）
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根兩年多來首度再合體，氣氛還是有點尷尬。（路透）

英國伊麗莎白二世女王辭世，舉國上下雖然哀傷，卻也是皇室家族成員間化解仇怨的轉捩點？已經兩年多沒有一起出現的威廉王子、凱特王妃、哈利王子與妻子梅根，一起走出溫莎堡，向等候在外的民眾致意，許多人簡直不敢相信眼前的畫面，儘管還在悼念女王逝世，卻明顯流露出興奮的神情，只是媒體注意到，被傳關係陷入低潮的兩對夫妻，固然在人前還是互相交談、沒有不理對方，仍難掩尷尬。

在哈利與梅根主動卸下皇室重要成員的身分、離英赴美後，數度於公開訪問表達對皇室某些情形的不滿與不認同，未來將繼位為王的威廉就對弟弟產生信任危機，而凱特因為和梅根有「婚禮前試裝逼哭對方」的羅生門懸案，彼此的相處也絕對不像尋常妯娌那麼親密，兩對夫妻相隔大西洋各過各的，就算去年威廉與哈利的祖父—菲利普親王去世，梅根因懷著女兒莉莉，只有哈利自己返英出席葬禮，沒有帶著梅根回去和兄嫂合體。

今年6月的女王即位70周年「白金禧」慶典，哈利和梅根受邀回英參與，卻只被允許在極少數公開活動上亮相，座位安排和威廉、凱特有明顯距離，昔日被稱為「極佳4人組」的他們，直到這次在女王去世後走出溫莎堡，才終於世紀破冰、合體，背後當然也有不少秘辛。

原本哈利和梅根這時候是回到歐洲出席一些和他們有關的慈善公益參訪活動，這幾天恰巧都在英國，所以他們才會剛好在倫敦，不過他們在倫敦住回尚未離英前的住所，距威廉、凱特一家住的地方僅是步行可到的距離，彼此完全沒有要見面的計畫，可以感覺出心結相當深。

造成最後還是4人相會的關鍵就在女王去世，目前已經被冊封過去王儲都會得到的「威爾斯親王」頭銜的威廉，與繼任為王的父親查理三世通電話後，在最後一刻決定主動向哈利、梅根遞出和平的橄欖枝，以示女王去世後，子孫們仍然會為了國家團結，不要再鬧分裂，才能有難得的4人合體。

可是英國「每日郵報」報導，儘管威廉和凱特決定和哈利、梅根再公開同場，雙方陣營仍協調了一段時間，才會讓他們比預期延後45分鐘才一起走出來。威廉與凱特、哈利和梅根過去兩年分別在英、美隔著大西洋鬧彆扭，不管往後會怎樣，至少願意再度合體，就已為化解歧見帶來了新希望。

威廉（左起）、凱特、哈利、梅根一起現身，令皇室迷又驚又喜。（路透）
威廉（左起）、凱特、哈利、梅根一起現身，令皇室迷又驚又喜。（路透）
威廉（左起）、凱特、哈利、梅根分別向守在溫莎堡外的民眾揮手致意。（路透）
威廉（左起）、凱特、哈利、梅根分別向守在溫莎堡外的民眾揮手致意。（路透）

梅根 哈利 威廉

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