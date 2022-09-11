加拿大保守黨選出民粹派黨魁 挑戰杜魯多和自由黨

加拿大保守黨推選聯邦眾議員溥禮瑞為黨魁。(美聯社)

加拿大 保守黨今天推選曾鼓吹用比特幣對抗通貨膨脹的聯邦眾議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）為黨魁，盼由他帶領保守黨將執政的自由黨和總理杜魯多 趕下台。

路透報導，43歲的溥禮瑞在逾40萬黨員參與的第一輪排名投票中獲勝，成為自2015年以來第6位保守黨領袖，這段期間，保守黨在3次選舉中都輸給杜魯多（Justin Trudeau）。

保守黨此次選舉過程，候選人集中火力抨擊杜魯多和央行總裁未能控制通貨膨脹飆升。溥禮瑞擊敗主要競爭對手、前魁北克省長夏雷（Jean Charest）和其他3人。

溥禮瑞在勝利演說中宣告：「從今晚起將展開一趟旅程，把一個讓你們付出更多卻供應更少的舊政府換掉，用一個把你們放在首位的新政府取而代之，從你們的薪水、你們的退休、你們的家到你們的國家都放首位。」

英國女王 伊麗莎白二世8日辭世後，保守黨今天低調舉行已計畫數個月的活動，並以默哀1分鐘開始。今天稍早，加拿大在一場正式儀式上宣布英國國王查理三世為國家元首。

加拿大是大英國協成員，奉英國國王為正式國家元首。

溥禮瑞於2004年25歲生日過後幾天首次當選國會議員，他曾擔任民主改革部部長、就業及社會發展部部長，直到杜魯多2015年上任為止。

溥禮瑞常在國會中嚴厲批評杜魯多及其政府，在首都渥太華（Ottawa）廣為人知，但他現在必須在加拿大其他地區提高自己的形象。

今年2月，示威民眾封鎖邊境口岸並癱瘓渥太華市中心3週，以抗議杜魯多及其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策，溥禮瑞予以支持。

溥禮瑞還把解僱加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）作為主要競選承諾之一，他指責央行疫情期間購買債券導致物價上漲。

溥禮瑞應該有充分的時間作準備。杜魯多得到左翼新民主黨的支持，意味選舉可能遲至2025年才舉行。民調專家已表示，他會是個強大的對手，特別是如果杜魯多第4次角逐總理大位。