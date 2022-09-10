我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉繼承價值10億英鎊領地 變英國大地主

吃玉米有哪些意想不到的好處 聽科學家怎麼說

突訪基輔展現援烏決心 德外長：俄國分化不會成功

中央社柏林10日綜合外電報導
德國外長貝爾伯克(左)今日再閃電造訪基輔，與烏克蘭外長召開新聞發布會。(美聯社)
德國外長貝爾伯克(左)今日再閃電造訪基輔，與烏克蘭外長召開新聞發布會。(美聯社)

今年5月才訪問過烏克蘭首都基輔的德國外長貝爾伯克，今天再度閃電造訪。除了展現德國援助烏克蘭的決心，他也抨擊普亭用謊言分化歐洲社會，這樣的算計不會成功。

法新社報導，德烏近幾個月互動頻繁，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）5月就曾造訪烏克蘭，短短4個月的時間再度訪問。另外，上個星期，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）才造訪柏林，再度籲請德國政府增援武器。

貝爾伯克在聲明中指出，「我今天（10日）到了基輔，讓烏克蘭知道他們可以繼續信賴德國。我們會持續和烏克蘭站在同一陣線，只要有必要，我們會一直提供烏克蘭武器以及人道和資金援助。」

過去幾周，德國已經交付榴彈砲、火箭發射器和防空飛彈給烏克蘭。

另一批價值超過5億歐元的重型武器也將運抵，內容包括防空飛彈系統、安裝在卡車上的火箭發射器，以及反制無人機配備。

本周稍早，德國曾表示要與荷蘭合作，訓練烏克蘭士兵拆除地雷。

貝爾伯克說，「這很明顯，（俄羅斯總統）普亭巴望著我們會對烏克蘭的受苦感到疲乏。」

貝爾伯克還說，「他（普亭）自認可以用謊言分化我們的社會、用切斷能源運送來勒索我們。這樣的算計不會成功，因為全歐洲都知道，烏克蘭是在捍衛我們的和平。」

烏克蘭 德國 普亭

上一則

烏克蘭軍隊東北部反攻傳捷報 莫斯科宣布撤軍

延伸閱讀

俄限縮異議領袖納瓦尼對外聯繫 美籲即刻釋放

俄限縮異議領袖納瓦尼對外聯繫 美籲即刻釋放
普亭電報賀查理三世登基：願成功、健康且萬事如意

普亭電報賀查理三世登基：願成功、健康且萬事如意
送女王最後一程 拜登將親赴葬禮 普亭不出席

送女王最後一程 拜登將親赴葬禮 普亭不出席
基輔郵報：俄聖彼得堡一區促國會提案讓普亭下台

基輔郵報：俄聖彼得堡一區促國會提案讓普亭下台

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
楊冪好身材不藏了 脫了只剩內衣畫面太美

楊冪好身材不藏了 脫了只剩內衣畫面太美
查理三世承諾盡職一如母親 威爾斯親王頭銜交棒威廉王子

查理三世承諾盡職一如母親 威爾斯親王頭銜交棒威廉王子