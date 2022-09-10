突訪基輔展現援烏決心 德外長：俄國分化不會成功

德國外長貝爾伯克(左)今日再閃電造訪基輔，與烏克蘭外長召開新聞發布會。(美聯社)

今年5月才訪問過烏克蘭 首都基輔的德國 外長貝爾伯克，今天再度閃電造訪。除了展現德國援助烏克蘭的決心，他也抨擊普亭 用謊言分化歐洲社會，這樣的算計不會成功。

法新社報導，德烏近幾個月互動頻繁，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）5月就曾造訪烏克蘭，短短4個月的時間再度訪問。另外，上個星期，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）才造訪柏林，再度籲請德國政府增援武器。

貝爾伯克在聲明中指出，「我今天（10日）到了基輔，讓烏克蘭知道他們可以繼續信賴德國。我們會持續和烏克蘭站在同一陣線，只要有必要，我們會一直提供烏克蘭武器以及人道和資金援助。」

過去幾周，德國已經交付榴彈砲、火箭發射器和防空飛彈給烏克蘭。

另一批價值超過5億歐元的重型武器也將運抵，內容包括防空飛彈系統、安裝在卡車上的火箭發射器，以及反制無人機配備。

本周稍早，德國曾表示要與荷蘭合作，訓練烏克蘭士兵拆除地雷。

貝爾伯克說，「這很明顯，（俄羅斯總統）普亭巴望著我們會對烏克蘭的受苦感到疲乏。」

貝爾伯克還說，「他（普亭）自認可以用謊言分化我們的社會、用切斷能源運送來勒索我們。這樣的算計不會成功，因為全歐洲都知道，烏克蘭是在捍衛我們的和平。」