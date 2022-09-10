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華僑華人過中秋：相思不以萬里遠 月圓更盼人團圓

中新社北京9月10日電
9月10日是中秋節，北京市民在街頭拍攝月亮。 中新社
9月10日是中秋節，北京市民在街頭拍攝月亮。 中新社

「悠悠天宇曠，切切故鄉情。」又是一年中秋，又到團圓時。千百年來，這一天始終是中華兒女的情感歸依，總能喚起遊子心中的淡淡鄉愁。對海外華僑華人來說，中秋是團圓與相思，也是中華文化基因的紐帶。

相思，月圓更盼人團圓

月到中秋分外明，人到中秋情更深。對海外華僑華人來說，明月千里寄相思的思念與月圓人團圓的企盼像是鐫刻在血液裡的烙印，揮之不去。

「父母年紀越大，就越感到中秋的重要。對我來說，中秋最大的幸福就是和父母一起吃月餅。不過今年，我要留在巴黎過節了，好在父母堅強樂觀，視頻通話都能製造很多快樂。」旅居法國二十餘年的王雲儒說，巴黎13區華人聚居區的中秋氛圍濃厚，幾乎所有亞洲商超都賣月餅，他特地採買了月餅，準備在中秋夜大快朵頤，並通過視頻與父母分享這份快樂。

美東山東同鄉會會長王立智在紐約過中秋，他說：「紐約的華僑華人非常重視中秋節。疫情之前，我們每年都有幾百名華僑華人相聚一堂，舉辦國際孔子文化節等大型文藝晚會活動慶祝。今年，我從國內購買了月餅，贈送當地鄉親，並通過視頻為國內親友送上祝福。」

 團圓，不以千萬里為遠

「中國的月亮是最亮的，它是被最濃最深的親情擦亮的。就像唐詩裡的中國，一山水一樓閣，越懷想越難忘，越久遠越飄香。」英國中華藝術中心主任毛埴鋮在海外生活了二十餘年，以往中秋，他會和家人到倫敦唐人街吃飯。今年，他回國同父母團聚，過上嚮往已久的團圓節。

白露那天，毛埴鋮和兩個孩子共同錄製了《露從今夜白，月是故鄉明》MV。「我想用這樣的方式讓孩子們學習中華文化，希望孩子們能將東西方文化活學活用，融會貫通。」在毛埴鋮看來，中秋是讓孩子感受中華文化的重要契機。「無論身處何地，炎黃子孫在中秋一定會仰望月亮。這輪明月早已不是物理意義上的星球，而是我們共同文化血脈的匯聚點。」 

意大利《世界中國》雙語雜誌社社長胡蘭波數月前回到家鄉北京探親，為了能留在家鄉過中秋而推遲了返程計劃。她說，這是新冠肺炎疫情暴發來首次回鄉，十分思念家中親人，很高興可以陪伴在年邁的母親身邊共度佳節，同享月圓人團圓的「中式浪漫」。

堅守，為更大幸福與團聚

中秋節當天，巴基斯坦華僑華人協會秘書長馬斌在淩晨五點就出發前往受洪災影響的地區。 

「我們要去的災區大約有150戶受災家庭，其中有50戶房屋已經沖毀，所以我們採買了150份糧食包，還準備了50份生活用品。這兩天一直在忙著採購、裝車，都沒有留意中秋節的事情。」馬斌說。 

「我的家人基本都回中國了，他們知道我在抗災，但不知道我在中秋當天前往災區。今晚回家，我會給他們打視頻，告訴他們我收到當地朋友做的月餅，以及我在這裡很安全，每次公益活動都有巴方愛心人士的保護，希望他們在國內能快樂生活。」馬斌說道。 

與馬斌一同出發前往災區的共有6名華僑華人，往年他們會舉辦中秋文化活動，一起吃月餅，但今年，他們選擇以這種特殊的方式過節。

其實，不論走得多遠，不管出國多少年，祗要心中的牽掛與惦念不變，那便是最好的中秋了。

華人 疫情 北京

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