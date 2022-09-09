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報案「3兒童1女子被槍殺」 馬里蘭州民宅驚見5屍

總統大選支持不同人 巴西男捅死同事

中央社／聖保羅9日專電
隨著10月巴西總統大選臨近，兩位主要候選人支持者間的火藥味越趨濃厚。圖為巴西現任總統波索納洛的支持者7日參加一場示威活動。（路透）
隨著10月巴西總統大選臨近，兩位主要候選人支持者間的火藥味越趨濃厚。圖為巴西現任總統波索納洛的支持者7日參加一場示威活動。（路透）

隨著10月巴西總統大選臨近，兩位主要候選人支持者間的火藥味越趨濃厚。因政治意見歧異，候選人、前總統魯拉的一名支持者7日被自稱是總統波索納洛追隨者的同事殺害。

命案發生在馬托格羅索州的孔弗雷薩市（Confresa）。24歲的奧里維拉（Rafael Silva de Oliveira）涉嫌捅了約15刀擊殺42歲的桑托斯（Benedito Cardoso Santos）後被捕。

警方表示，奧里維拉承認殺死桑托斯。奧里維拉在證詞中說，他和桑托斯7日晚上在一處農莊為燒陶砍柴，因政治意見歧異爭論不休。奧里維拉支持自由黨的波索納洛（Jair Bolsonaro）連任，而桑托斯看好工黨的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重新入主總統府高原宮。

根據奧里維拉的證詞，桑托斯先動手揍他一拳，他才反擊。桑托斯隨後伸手拿了一把刀，但被奧里維拉奪走，並反過來用那把刀捅了桑托斯大約15次，然後又拿起一把斧頭砍了桑托斯的脖子。

案發後，奧里維拉向孔弗雷薩市一家醫院求助，警方懷疑他的行為舉止異常，將他帶到派出所。奧里維拉對發生的事供認不諱，並指出桑托斯的屍體和犯罪所有武器的位置。奧里維拉被控謀殺罪，以現行犯逮捕變為預防性拘留。

大約兩個月前，7月9日，50歲的工黨人士阿魯達（Marcelo Arruda）在巴拉納州伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）舉行生日派對，遭波索納洛的支持者瓜拉尼奧（Jorge José da Rocha Guaranho）闖入，槍殺身亡。

巴西將在10月2日舉行總統大選首輪投票，魯拉和其他總統候選人今天都通過社群媒體譴責選舉暴力，強調煽動恨導致暴力，只會造成更多受害者，巴西需要和平和團結，停止仇恨爭執和政治分歧。

波索納洛不僅沒有譴責選舉暴力，今天還在多干定州（Tocantins）一場造勢大會上稱工黨為「瘟疫」，並主張將工黨掃入「歷史垃圾」。

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）美洲區主任艾斯特拉達（Juanita Goebertus Estrada）今天呼籲各候選人，應敦促支持者尊重其他政治對手的立場，切勿訴諸暴力。

艾斯特拉達說，在巴西選舉高度兩極分化的背景下，這一呼籲尤為重要：巴西人應該舉行和平選舉，能夠參與政治討論，而不用擔心害怕暴力或因意見不同遭到報復。

巴西 波索納洛

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